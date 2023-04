28 apr 2023 10:41

AL MEF SONO NEL PALLONE – IL PROXY ADVISOR, “GLASS LEWIS”, BOCCIA LA LISTA DEL TESORO PER ENEL E CONSIGLIA AGLI AZIONISTI DI VOTARE PER MARCO MAZZUCCHELLI (NOME DELLA LISTA PRESENTATA DAL FONDO COVALIS) COME PRESIDENTE, E NON PAOLO SCARONI: “POTREBBE MEGLIO SALVAGUARDARE LA SUPERVISIONE INDIPENDENTE E FUNGERE DA MIGLIOR CONTRAPPESO ALLA PRESENZA DEL CEO (ALIAS FLAVIO CATTANEO)” – GLI ADVISOR CONSIGLIANO DI EFFETTUARE UN VOTO SEPARATO E SCEGLIERE POI LA LISTA DI ASSOGESTIONI (MA NON QUELLA PRESENTATA DAL MEF)