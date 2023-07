MEGLIO LA “LIBERTÀ” IN COREA DEL NORD O IL CARCERE MILITARE NEGLI STATI UNITI? – TRAVIS KING, IL SOLDATO AMERICANO CHE IERI HA ATTRAVERSATO IL CONFINE TRA LE DUE COREE ANDANDO VERSO PYONGYANG, AVEVA TRASCORSO 2 MESI IN UNA PRIGIONE MILITARE E STAVA PER ESSERE RISPEDITO NEGLI STATES PER MOTIVI DISCIPLINARI - IL SEGRETARIO DELLA DIFESA AMERICANO, LLOYD AUSTIN, CONFERMA CHE IL MILITARE È STATO "CATTURATO" DAI NORDCOREANI - COINCIDENZA: PER LA PRIMA VOLTA DOPO 40 ANNI UN SOTTOMARINO NUCLEARE DEGLI STATI UNITI AVEVA APPENA ATTRACCATO IN COREA DEL SUD...

1.SOLDATO AMERICANO FUGGITO ERA STATO IN CARCERE IN COREA SUD

TRAVIS KING

(ANSA-AFP) - Il soldato americano probabilmente detenuto in Corea del Nord dopo aver attraversato il confine durante una visita alla zona smilitarizzata (Dmz) che separa il Paese dal suo vicino meridionale, aveva precedentemente trascorso due mesi in prigione in Corea del Sud.

Lo ha affermato oggi un funzionario di Soul. Identificato dall'esercito americano come Travis King, soldato di seconda classe arruolato dal 2021, "è stato rilasciato il 10 luglio dopo aver scontato circa due mesi in una prigione sudcoreana con l'accusa di aggressione", ha detto il funzionario.

2.UN SOLDATO AMERICANO "SCONFINA" IN NORD COREA. "RISCHIAVA IL PROCESSO"

Estratto dell’articolo di Marco Liconti per “il Giornale”

Come sia possibile eludere la sorveglianza in uno dei luoghi più blindati del Pianeta è un mistero. Che a farlo sia un militare statunitense, per entrare «volontariamente» nel «posto peggiore al mondo», come viene definito in svariate classifiche, aggiunge paradosso al mistero.

confine tra nord e sud corea 4

C'è voluta qualche ora per mettere a fuoco quanto accaduto al confine tra le due Coree, in quel fazzoletto di terra denominato Joint Security Area (Jsa), o Panmunjom, unico punto di contatto fisico tra i militari di Pyongyang e quelli del Comando Onu, lungo i 250 chilometri della Dmz, la Zona demilitarizzata che dal 1953 separa il Nord dal Sud.

«Posso confermare che un nostro militare ha attraversato volontariamente il confine con la Corea del Nord durante una visita guidata e ora è in custodia delle autorità nordocoreane», ha riferito un imbarazzato Lloyd Austin, il segretario alla Difesa Usa. «Stiamo ancora cercando di capire cosa è successo», ha aggiunto. Secondo fonti di Cbs News, che ha ottime entrature al Pentagono, il militare in questione è il soldato di 2a Classe Travis King, di stanza in Corea del Sud.

confine tra nord e sud corea 5

Stava per essere rimpatriato negli Usa dopo essere stato in un carcere militare per motivi disciplinari. Dopo avere attraversato i varchi della sicurezza all'aeroporto, in qualche modo era riuscito a raggiungere Panmunjom e a unirsi a un tour guidato della Jsa dal lato sud del confine. Un'altra fonte militare ha riferito alla Cnn che non ci sono indicazioni che Travis volesse disertare. Altre fonti ancora hanno riferito che sono già stati avviati contatti con l'esercito nordcoreano.

A complicare la vicenda, il fatto che Washington e Pyongyang non intrattengono relazioni diplomatiche formali e gli interessi Usa sono curati dall'ambasciata di Svezia. Se la Dmz, con la sua zona cuscinetto larga 4 chilometri, è costeggiata da sterminati campi minati e filo spinato, Panmunjom è l'unico varco praticabile tra le due Coree. A fare da guardia, sui rispettivi lati, i militari di Pyongyang e quelli sudcoreani e statunitensi (con al braccio le insegne Onu). […]

confine tra nord e sud corea 7

La cronaca odierna ci ricorda che per la prima volta da 40 anni un sottomarino nucleare Usa (con 80 testate atomiche) è attraccato in Corea del Sud, nel porto di Busan, a pochi giorni dall'ennesimo lancio di un missile balistico nordcoreano. […]

