MEJO DI ILARY! MARTA FASCINA STA REGISTRANDO UN DOCUMENTARIO SULLO STILE DI “UNICA”, IL FILM DI NETFLIX IN CUI L’EX LETTERINA SVELENA SU TOTTI. LA DEPUTATA DI PORTICI SAREBBE INTENZIONATA A RACCONTARE LA CRONACA DELLA SUA STORIA D’AMORE CON SILVIO BERLUSCONI, MA SEMPRE NEL SUO STILE ZUCCHEROSO – IL DATO POLITICO? A PRODURRE L’OPERA SARÀ FRANCESCA VERDINI, COMPAGNA DI MATTEO SALVINI…

Estratto dell’articolo di Susanna Turco per https://lespresso.it/

MARTA FASCINA COME ILARY BLASI - FOTOMONTAGGIO

Ilary Blasi fa scuola. Da Roma ad Arcore, per tornare a Roma, quella politica e cinematografara dove la voce ormai comincia a girare. Avrebbe ispirato niente meno che Marta Fascina, il docu-film girato dalla conduttrice e showgirl per raccontare storia ed epilogo del suo matrimonio con Francesco Totti.

L’ultima fidanzata di Silvio Berlusconi, deputata di Forza Italia, barricata dentro la villa di Arcore […], a malapena tornata in Parlamento un mese fa […], starebbe infatti registrando un format simile a quello della showgirl: la sua storia d’amore con Silvio. Non dovrebbe però esserci del veleno, […] solo zucchero: la cronaca dell’innamoramento di lei per lui, sin da bambina. Più melassa per tutti.

SILVIO BERLUSCONI MARTA FASCINA DUDU

Basta così? No. A produrre la docu-fiction sarebbe Francesca Verdini, figlia di Denis e compagna di Matteo Salvini, 30 anni e quasi coetanea di Marta Fascina (che ne ha 33), tra le più giovani produttrici d’Italia con la sua società La Casa Rossa […]. […] Il documentario su Marta e Silvio scriverebbe un nuovo capitolo della sua vita al confine della politica. E dei rapporti tra Forza Italia e la Lega, probabilmente.

