PAOLO GUZZANTI IN (PARZIALE) DIFESA DI BORIS - ''SI È INTRAPPOLATO IN UNA SITUAZIONE INSOSTENIBILE E STA CERCANDO IL MODO PER USCIRNE SENZA PERDERE LA FACCIA. È SUCCESSO QUANDO SI È RESO CONTRO CHE CRESCE IL NUMERO DEI MORTI GIOVANI PER IL CORONAVIRUS E CHE LA DANNATA BREXIT HA TAGLIATO FUORI IL REGNO UNITO DALL'ACCESSO AI RESPIRATORI - IL PRINCIPIO ERA GIUSTO: NON SI POSSONO ABOLIRE PER DECRETO TUTTE LE LIBERTÀ CIVILI, DI RIUNIONE E DI VITA SOCIALE. MA…''