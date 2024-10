MELANIA HA CREATO UN BEL CASINO A TRUMP A UN MESE DAL VOTO – COME PREVEDIBILE, I PRO LIFE SI SCAGLIANO CONTRO LA MOGLIE DEL TYCOON, CHE SI È DICHIARATA A FAVORE DELL’ABORTO NEL SUO LIBRO DI MEMORIE – KRISTAN HAWKINS, PRESIDENTE DI “STUDENTS FOR LIFE OF AMERICA”: “MELANIA HA SCELTO DI PROMUOVERE UN FEMMINISMO CORROTTO CHE METTE LA DONNA IN GUERRA CON IL PROPRIO CORPO” – ORA CHE FARA’ THE DONALD, CHE SULL’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA AVEVA “AMMORBIDITO” LA SUA POSIZIONE?

ARTICOLI CORRELATI

melania e donald trump a mar-a-lago

(ANSA) - L'uscita di Melania Trump a favore dell'aborto ha suscitato delusioni e critiche nel mondo pro life. "Melania Trump ha avuto la possibilità di ispirare con il suo libro, ma invece ha scelto di promuovere un femminismo corrotto che mette le donne in guerra con i propri corpi", ha detto a Newsweek Kristan Hawkins, presidente di Students for Life of America, assicurando che non comprera' una copia del libro.

L'aborto, a suo avviso, è "l'opposto dell'emancipazione, poiché alle donne viene detto che non riescono a bilanciare il dono dei figli e la carriera, quindi devono sceglierne uno. Cristo ci aiuta a prosperare a casa, a scuola, al lavoro, come madri e persino come modelli di ruolo, Che opportunità persa per ispirare una generazione di giovani donne". Hawkins ha aggiunto che e' "difficile seguire la logica" di Melania, che pubblicando il libro prima delle elezioni ha "indebolito il messaggio dell'ex presidente Trump agli elettori pro-life".

Kristan Hawkins

melania e donald trump nozze eric trump

"Il sostegno all'aborto da parte dell'ex first lady è antifemminista e chiaramente al di fuori dell'insegnamento della nostra fede cattolica. Si sbaglia", ha ribadito in un post su X. Clare Anne Ath, analista politica senior per Human Coalition, ha scritto su X che sta "pregando per Melania Trump, affinché arrivi a conoscere la verità e l'oscurità dell'aborto". Anche i mutevoli punti di vista del tycoon sull'aborto hanno frustrato gli attivisti anti-aborto.

donald trump melania trump