#Sardegna2024

?Il segretario della Lega Matteo #Salvini annulla l'intervista a Quarta Repubblica, prevista questa sera — Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) February 26, 2024

SARDEGNA: 66% SEGGI,TODDE AL 45,5% SORPASSA TRUZZU AL 45,1%

GIUSEPPE CONTE ALESSANDRA TODDE

(ANSA) - Iniziano ad arrivare sulla piattaforma informatica regionale i dati dei grandi Comuni ed è sorpasso. Alessandra Todde ritorna in vantaggio su Paolo Truzzu nella competizione elettorale per la guida della Regione Sardegna.

Quando sono state scrutinate 1228 sezioni su 1844 (il 66,6%), la candidata del campo largo a trazione Pd-M5s passa nuovamente avanti col 45,5%, in vantaggio sullo sfidante del centrodestra - che durante la serata aveva allungato di 4 punti percentuali, resta per ora al 45,1%. Seguono sempre Renato Soru con la Coalizione Sarda all'8,5% e Lucia Chessa con Sardigna R-esiste allo 0.9%.

SARDEGNA. NIENTE "TAGLIOLA" ALLE 19, SCRUTINI A OLTRANZA

ELLY SCHLEIN ALESSANDRA TODDE

(ITALPRESS) - "Il termine finale delle operazioni di scrutino, fissato entro 12 ore dal loro inizio, deve considerarsi meramente indicativo". Lo comunica la Regione Sardegna con una nota che chiarisce la questione della cosiddetta "tagliola". Nel 2019, infatti, le operazioni si conclusero dopo le 19 e si dovette attendere quasi un mese per la proclamazione ufficiale del presidente e dei consiglieri.

Le schede non ancora scrutinate furono sigillate e si dovette attendere un ulteriore passaggio in Corte d'Appello. "Salvo che intervengano cause di forza maggiore, gli Uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza", spiega la Regione.

SARDEGNA: ORISTANO E OLBIA TRAINANO LA RIMONTA DI TRUZZU

paolo truzzu 4

(ANSA) - Mentre a Cagliari Alessandra Todde del centrosinistra resta ampiamente in vantaggio sul candidato governatore in Sardegna Paolo Truzzu, attuale sindaco del capoluogo isolano, nelle città di Olbia (storica roccaforte di Forza Italia) e di Oristano il risultato dello spoglio sembra trainare la rimonta dell'esponente di Fdi. Se il dato regionale si ferma a 436 sezioni scrutinate su 1844 (il 23,6%) con Todde al 44,6% e Truzzu 46,5%, a Oristano (18 sezioni su 36) il primo cittadino di Cagliari è avanti con il 47.12% delle preferenze ottenute finora mentre la leader del Campo largo a trazione Pd-M5s si ferma al 39.25%.

A Olbia il divario è minore: Truzzu è al 51.6%, mentre Todde è al 42.37% Todde, quando sono state scrutinate. Ovviamente si tratta ancora di dati molto parziali che devono essere consolidati nel corso della serata, mentre il caricamento dei numeri sul portale regionale va molto a rilento.

alessandra todde elezioni regionali sardegna

SARDEGNA, A CAGLIARI TODDE AVANTI DI QUASI 20% SU TRUZZU

(ANSA) - Alessandra Todde stacca di quasi 20 punti Paolo Truzzu nella sua città Cagliari nella sfida per le regionali in Sardegna.

Con oltre il 40% di sezioni scrutinate nel capoluogo sardo (71 su 173), la leader del centrosinistra ha ottenuto, finora, il 53.43%, mentre il sindaco della città e leader della coalizione di centrodestra arriva al 34.28%. Renato Soru è al 10.75% mentre Lucia Chessa all'1.54%. I dati, ancora molto parziali, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cagliari.

alessandra todde elezioni regionali sardegna

SCRUTINIO AL 12%, TODDE AVANTI DI 1000 VOTI SU TRUZZU

(ANSA) - Mille voti separano ora Alessandra Todde del centrosinistra da Paolo Truzzu del centrodestra nello scrutinio per le regionali in Sardegna. Quando sono state scrutinate 225 sezioni su 1844 (il 12,2%) la candidata del campo largo a trazione Pd-M5s ora è avanti col 46,1% sul sindaco di Cagliari fermo al 45,3%. Renato Soru, leader della Coalizione Sarda, è al 7,7%, mentre Lucia Chessa di Sardigna R-esiste allo 0,9%.

lucia chessa alessandra todde renato soru paolo truzzu

SARDEGNA: 139 SEZIONI SU 1844; TODDE 45,9%, TRUZZU 45,3%

(ANSA) - Quando sono state scrutinate 139 sezioni su 1.844 - secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Sardegna - è sempre testa a testa alle regionali sarde tra Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s con il 45,9% e Paolo Truzzu del centrodestra, al 45%. Renato Soru con la Coalizione sarda è al 7,8%, chiude l'indipendente Lucia Chessa di Sardigna R-esiste con l'1%.

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

«Quando ci saranno i risultati definitivi parleremo, andiamo avanti per vincere in Abruzzo e in Basilicata». Così il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi ha risposto sul voto alle Regionali in Sardegna. A chi gli domandava se cambieranno gli equilibri nella maggioranza visto che Forza Italia sta doppiando la Lega, ha replicato: «Non cambia nulla, in Italia c’è il vizio che per elezioni di un comune... Ma cosa cambia... Siamo tutti calmissimi, nessuno è nervoso, siamo serafici».