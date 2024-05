LA MELONA TORNA IN MODALITÀ “YO SOY GIORGIA” – ALTRO CHE MODERAZIONE E TONI CONCILIANTE: LA “CAUDILLA” SARÀ IN COLLEGAMENTO CON LA CONVENTION DI VOX, ORGANIZZATA DAL SUO AMATO SANTIAGO ABASCAL – NEL 2021, DAL PALCO DI UN COMIZIO DEL PARTITO SPAGNOLO, URLÒ IL CELEBRE DISCORSO “YO SOY GIORGIA, SOY UNA MUJER…” – UN MESSAGGIO DI GUERRA A PEDRO SANCHEZ E AGLI EURO-POTERI, CHE SCHIFANO IL NEO-FASCIO ABASCAL E GLI ALTRI PUZZONI DI ECR… - VIDEO

A poche settimane dalle elezioni europee, Giorgia Meloni torna a parlare agli amici di Vox. Lo farà domenica, intervenendo in collegamento alla convention "Viva24", organizzata a Madrid nel weekend dal partito guidato da Santiago Abascal, che fa parte del gruppo di Ecr, di cui Meloni è presidente.

La premier già in passato aveva partecipato agli eventi di Vox: nell'ottobre 2021, intervenendo sempre a Madrid, pronunciò il celebre "Yo soy Giorgia". Ma quest'anno la festa del partito spagnolo è legata anche a un evento organizzato da Ecr […]. […]i "Culture weekend" promossi dal segretario generale dei Conservatori europei e deputato di FdI Antonio Giordano […].

Per la presidente del Consiglio l'intervento sarà l'occasione per compattare il gruppo di Ecr prima della consultazione europea. Tra gli invitati figurano anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán (anche lui in collegamento), l'ex premier polacco Mateusz Morawiecki.

Ma ci saranno anche esponenti di altri gruppi come "Identità e democrazia", che sarà rappresentato dalla leader del Rassemblement Nationale Marine Le Pen e da André Ventura, presidente di Chega […] in Portogallo. Come ospite esterno alla competizione europea è stato invitato il presidente dell'Argentina Javier Milei.

Il sogno […] di Ecr […] è […] riuscire a diventare il terzo partito alle elezioni europee, superando la componente centrista di Macron. Per questo sono state nel frattempo portate avanti interlocuzioni con altri partiti, come l'Aur in Romania o Crost in Croazia […]

