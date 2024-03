9 mar 2024 13:00

MELONI & BELLONI, ME COJONI! – L’EX SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA, ORA A CAPO DEL DIS, E’ DIVENTATA LA SUPER-CONSIGLIERA DELLA SORA GIORGIA (CHE NEL 2022 PROPOSE LA DIPLOMATICA PER IL QUIRINALE) – “LA STAMPA”: “IL NUOVO INCARICO DI SHERPA PER IL G7 PER LA BELLONI POTREBBE ESSERE INTERPRETATO ANCHE COME UN'USCITA SOFT. E DI QUESTI TEMPI NON MANCANO LE SCOSSE, CONSIDERANDO CHE CI SONO ALCUNI RINNOVI ALLE PORTE, VEDI LA GUIDA DELL'AISI DOVE STA PER LASCIARE IL DIRETTORE MARIO PARENTE, E SONO MOLTI GLI APPETITI: NON È UN MISTERO IL DUALISMO TRA MANTOVANO E FAZZOLARI”