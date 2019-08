POVERO CAIRO, SCEGLIE IL MOMENTO PEGGIORE PER FARE IL SUO MANIFESTO POLITICO – MENTRE SUI GIORNALI SI PARLA SOLO DELLA CRISI DI GOVERNO E DELL’INCIUCIO PD-M5S URBANETTO SI VA INTERVISTARE DALLA CHIRICO PER PARLARE DI POLITICA, MA RINVIA (ANCORA) LA DISCESA IN CAMPO: “L’IDEA NON MI SFIORA” - “IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE? NON LO ENFATIZZEREI. SE PASSI DAL 40 AL 18%, COME RENZI, NON È COLPA DEL CORRIERE. LA GENTE NON CAMBIA IDEA PERCHÉ UNA NOTIZIA È COLLOCATA IN ALTO O IN BASSO IN HOMEPAGE”