MELONI, BASTONE E CAROTA – LA PREMIER SEPPELLISCE IL SALARIO MINIMO: “RISCHIEREBBE DI DIVENTARE UN PARAMETRO SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO, PEGGIORANDO MOLTO DI PIÙ I SALARI”. CURIOSO CHE LE DICHIARAZIONI ARRIVINO DOPO LE APERTURE AL CONFRONTO DEGLI SCORSI GIORNI. E INFATTI, NEL PD NON CAPISCONO COSA VOGLIA FARE LA DUCETTA: “CERCA L'INCIDENTE PER FARLO SALTARE?" (CI SONO ARRIVATI ANCHE LORO…) – CONTE: “FAKE NEWS”

Nonostante le aperture degli ultimi giorni, sul salario minimo la premier si mostra fredda. "Perché non abbiamo accolto la proposta sul salario minimo così come viene presentata? Se stabilissi per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, allora il salario minimo potrebbe rischiare di essere più basso del minimo contrattuale previsto.

Il paradosso è che rischierebbe di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo peggiorando molto di più i salari rispetto a chi li migliora”, sostiene Meloni. La premier comunque ribadisce che “nei prossimi giorni apriremo un confronto con le opposizioni per capire se ci sono i margini per presentare insieme una proposta seria sui salari bassi. Il tema ci sta a cuore”.

Ma le parole di Meloni fanno infuriare le opposizioni. "Qual è la strategia di Meloni, convocare l'incontro e poi cercare l'incidente per farlo saltare?", domandano fonti del Pd. Riccardo Magi, segretario di Più Europa, su Twitter scrive: “Se c'è la volontà di aprire alla nostra proposta bene, altrimenti non regaleremo a questo governo una passerella per poter dire 'guarda quanto siamo bravi'. Se c'è una reale volontà di dialogo, ben venga l'incontro di venerdì. Altrimenti se dovesse esserci solo un muro contro muro, meglio rivedersi in Parlamento e vedere chi vuole il salario minimo e chi no”. "Il video della premier sembra una provocazione”, attaccano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra. “Continuare a sostenere che il salario minimo porterà verso il basso anche gli altri contratti di lavoro – sottolineano - significa dire il falso o dimostra che anche la presidente del Consiglio, come molti prima di lei, non ha letto la nostra proposta che invece sostiene e rafforza la contrattazione collettiva. Se la presidente Meloni ha convocato in pompa magna le opposizioni per ribadire il suo no alla legge sul salario minimo allora la domanda sorge spontanea. Cosa ci ha convocato a fare?”.

E il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, polemizza: “Meloni ribadisce di essere contraria al salario minimo legale, utilizzando argomentazioni infondate e risibili per giustificare questa sua pervicacia. Su tutte, quella in base a cui con il salario minimo si abbasserebbero gli stipendi. Una fake news in piena regola, che dimostra come la premier non abbia letto neppure una riga della nostra proposta. Che è chiara: se un contratto collettivo prevede una retribuzione per un lavoratore di 5 euro l'ora, con la nostra proposta quella retribuzione sale a 9. Se prevede 11 euro l'ora, rimane a 11. Non scende certo a 9". E conclude: "A questo punto si comprende come l'incontro di venerdì si preannunci in salita. Il Governo non sembra volersi smuovere dai suoi pregiudizi. Non ci fermiamo”.

Punta il dito contro la presidente del Consiglio anche Carlo Calenda. “Sarebbe utile tenere i toni bassi prima dell'incontro sul salario minimo – scrive su Twitter il leader di Azione - Capisco che sedersi intorno ad un tavolo insieme, senza pregiudizi e preconcetti, è per tutti difficile. Capisco che la tentazione di restare chiusi nelle rispettive trincee è rassicurante. Comprendo che 'l'area di conforto' della politica è lo scontro e non l'incontro. Ma cercare un accordo è un atto di responsabilità nei confronti del Paese e di 3,5 milioni di lavoratori poveri. Proviamoci con buona volontà".

