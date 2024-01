MELONI-BISCIONE: PACE FATTA? – L’INTERVISTA RILASCIATA DALLA PREMIER A NICOLA PORRO È IL RAMOSCELLO D’ULIVO DEI BERLUSCONI DOPO LE TENSIONI DEI MESI SCORSI: I RAPPORTI DELLA DUCETTA “FASCIO TUTTO IO” CON LA FAMIGLIA BERLUSCONI SONO DEFINITI “BUONI”. MA QUANTO DURERÀ L'IDILLIO? – QUANDO LA PREMIER È ARRIVATA AL PALATINO, PER REGISTRARE LA PUNTATA, ANDREA GIAMBRUNO ERA IN DIRETTA (DALLA REGIA) CON IL SUO “DIARIO DEL GIORNO”, MA DA MILANO – I FUORIONDA DI “STRISCIA” E LE MOSSE PER LE EUROPEE: NEL DUBBIO, LA SORELLA ARIANNA PRENDE RIPETIZIONI DI INGLESE…

L’aspetta per gli onori di casa Emanuela Fiorentino, vicedirettrice di Videonews. “Benvenuta, presidente”. L’ex compagno Andrea Giambruno è in diretta (dalla regia) con “Diario del giorno”, ma da Milano. Quindi non sta qui al Palatino, colle fatale di Mediaset, blindatissimo per l’occasione.

Alle 15.20 Giorgia Meloni entra con l’auto e la scorta dal cancello del centro di produzione tv della famiglia Berlusconi. Deve registrare l’intervista a Nicola Porro per “Quarta Repubblica”, già rinviata prima di Natale causa influenza dell’ospite. E’ il ritorno di Meloni a Mediaset dopo i fuorionda di “Striscia la notizia” precipitati nella sua vita privata (che lei ha reso pubblica).

I rapporti con la famiglia del Cav. sono definiti “buoni”. Di recente Meloni ha incontrato Pier Silvio. Forse anche per questo, da Cologno Monzese, non è sceso nessuno. Un’assistente della produzione le chiede un autografo. “Pronti!”. C’è chi scatta qualche foto. Alle 16.11 Meloni lascia il Palatino, salutata prima dal direttore del Tg5 Clemente Mimun.

Chi sta sempre con lei ammette che “non sarà una campagna elettorale complicata perché condurla da Palazzo Chigi ha i suoi vantaggi”. Durante l’intervista la leader di Fratelli d’Italia prenderà ancora tempo. Dice che deciderà “all’ultimo”. Quindi magari i primissimi di maggio, giusto per far soffriggere meglio gli alleati, ma anche Elly Schlein. Nel dubbio la sorella Arianna ha iniziato a prendere ripetizioni d’inglese: possono sempre servire, no?

Anche se l’idea di una mini campagna elettorale della premier con pochi comizi prende sempre più piede. […] La tensione al Palatino si abbassa quando l’ospite se ne va. La clamorosa basilica di Santi Giovanni e Paolo osserva tutto con un certo distacco. E’ stato un ritorno dopo i veleni e le dietrologie scatenate da “Striscia”. La premier è convinta ormai di “poter dare le carte”. O almeno di trattare. Compreso con Mediaset.

