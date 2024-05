"Presidente De Luca, la str**za della Meloni" "President De Luca, I'm that b1tch Meloni." This is how PM Giorgia Meloni introduced herself to Campania President Vincenzo De Luca after he apostrophized her as "b1tch" a few months ago. May 28, 2024 pic.twitter.com/pxbgHl40V4 — Crazy Ass Moments in Italian Politics ?? (@CrazyItalianPol) May 28, 2024

MELONI VS DE LUCA

Tommaso Ciriaco, Dario del Porto per repubblica.it - Estratti

FABRIZIO ALFANO RIPRENDE VINCENZO DE LUCA E GIORGIA MELONI

Una trappola contro Vincenzo De Luca, che aveva offeso Giorgia Meloni dandole della “stronza”. Un piano studiato nei dettagli, in cui la riqualificazione del Parco Verde di Caivano non c’entra nulla. E che viene del tutto sacrificata e oscurata in nome di un meme – “presidente De Luca, la stronza della Meloni, come sta?” – che invade i social e monopolizza la campagna elettorale. Ecco come la galassia della Presidente del Consiglio e il suo staff hanno costruito questa ritorsione politica contro il governatore della Campania.

VICENZO DE LUCA GIORGIA MELONI

(..) La leader di Fratelli d’Italia arriva a Caivano. La stampa non può avvicinarsi alle autorità. Sono in fila. C’è De Luca, poi i ministri Piantedosi e Abodi. Il video in cui Meloni arriva e si rivolge a De Luca è ormai celebre. Esistono però anche alcuni scatti che riprendono chi ha ripreso la scenetta. Inquadrano dunque chi si trova alla sinistra della premier. E che presumibilmente ha ripreso tutto.

Si individuano quattro figure. Una è quella del portavoce della premier, Fabrizio Alfano: riprende con il suo iPhone in verticale. Un’altra è un cameramen, accanto ad Alfano. Dietro c’è una donna, che riprende con il cellulare in orizzontale. Infine un quarto operatore, che però utilizza una prolunga e immortala la scena dall’alto. Sappiamo inoltre che a Caivano ci sono diversi membri dello staff presidenziale: c’è Paolo Quadrozzi, che ha un ruolo apicale nella struttura. C’è almeno un altro collaboratore di Alfano.

VICENZO DE LUCA GIORGIA MELONI

C’è il fotografo ufficiale di Palazzo Chigi, che però si trova alla destra di Meloni e non può essere l’autore delle immagini con De Luca. E ci sono, riferiscono, altri due collaboratori che si occupano delle immagini della premier.

Esistono almeno un paio di video che circolano in rete. Uno è in verticale, perfettamente allineato alla presidente del Consiglio. Dalla foto, potrebbe essere un video compatibile con la posizione in cui si trova Alfano. Un altro video invece sembra riprendere la mano di Alfano, dunque non è suo e potrebbe essere stato ripreso da chi si trova alla sua sinistra.

GIORGIA MELONI - VIGNETTA VUKIC

Le immagini girano su X, alcune vengono elaborate dalle agenzie specializzate. Di certo, il video verticale – che sembra ben costruito, presenta anche uno stacco e a un certo punto stringe molto stretto sul volto di De Luca - viene rilanciato dal sito di Atreju, con una scritta emblematica che rivendica l’operazione: “Giorgia, insegnaci la vita”. Diventa virale. A Roma, i parlamentari di Fratelli d’Italia lo rilanciano sui social.

L’operazione contro De Luca è compiuta. Rafforzata da Meloni, che dal palco attacca di nuovo il governatore. L’effetto collaterale – ovvio, evidentemente previsto visto il piano così ben orchestrato - è che il nuovo centro di Caivano passi in secondo piano. Potere delle elezioni Europee e della ricerca del consenso.

