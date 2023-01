28 gen 2023 15:15

MELONI COME DRAGHI, CROSETTO COME GUERINI: IL GOVERNO VUOLE SOSTENERE “LA CULTURA DELLA DIFESA” INNALZANDO FINO AL 2% DEL PIL GLI STANZIAMENTI PER IL SETTORE – LE FORZE ARMATE ITALIANE HANNO LE PEZZE AL CULO: IL GRADO DI EFFICIENZA DELL’ARTIGLIERIA PESANTE IN DOTAZIONE ALL’ESERCITO È VALUTATO INTORNO AL 25%, PER L’OBSOLESCENZA DEI MEZZI E LA CANNIBALIZZAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO - L’AERONAUTICA PUÒ VANTARE AEREI DI ULTIMA GENERAZIONE MA NON DISPONE DI UN’ADEGUATA QUANTITÀ DI MISSILI. LA MARINA HA NAVI ALL’AVANGUARDIA MA NON ALTRETTANTO PERSONALE…