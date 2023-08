14 ago 2023 12:50

LA MELONI COME GLI ITALIANI SQUATTRINATI: PARTE PER LE FERIE IN ALBANIA – "IO SONO GIORGIA" HA ACCETTATO L’INVITO DEL CAPO DEL GOVERNO DI TIRANA, EDI RAMA – IL PREMIER ALBANESE HA UNA PASSIONE SFRENATA PER LA DUCETTA: HA AMMESSO DI “STRAVEDERE” PER LEI, E A GIUGNO, IN UN SUMMIT IN. MOLDAVIA, LA ABBRACCIÒ MOLTO CALOROSAMENTE – LA REGINA DELLA GARBATELLA È PARTITA CON UN TRAGHETTO DI LINEA INSIEME AL COMPAGNO, ANDREA GIAMBRUNO, E ALLA FIGLIA GINEVRA. CON LORO, FORSE, ANCHE LA SORELLA ARIANNA E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA…