3 set 2023 12:36

MELONI, COME SIAMO “MES”? L'ITALIA VUOLE PIÙ FLESSIBILITÀ PER IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ: L’UE APRE MA IN CAMBIO VUOLE L’OK AL MES (CHE FINORA IL GOVERNO HA OSTEGGIATO) E UNA LEGGE DI BILANCIO PRUDENTE - TAJANI HA AMMESSO A DENTI STRETTI CHE PRIMA O POI L'ITALIA DOVRÀ ACCETTARLO. NEI NEGOZIATI A LIVELLO EUROPEO SUL PATTO LA MELONI HA UN PROBLEMA CON LO SPAGNOLO SANCHEZ CHE NON HA GRADITO L’APPOGGIO DELLA DUCETTA ALLA CAMPAGNA ELETTORALE DI VOX…