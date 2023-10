18 ott 2023 19:08

MELONI, LA FERRAGNI DELLA GARBATELLA: LA SORA GIORGIA HA ANNUNCIATO LA SOSPENSIONE DI SCHENGEN SU…INSTAGRAM – LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, INVECE CHE TENERE UNA CONFERENZA STAMPA, O RICORRERE A CANALI “ISTITUZIONALI”, HA SCELTO IL SOCIAL NETWORK PER COMUNICARE LA DECISIONE DI REINTRODURRE I CONTROLLI ALLA FRONTIERA CON LA SLOVENIA, PER QUESTIONI DI SICUREZZA NAZIONALE. UNA DECISIONE CRUCIALE PER IL PAESE E PER L’EUROPA, SBANDIERATA PER FARE UN PO' DI “ENGAGEMENT”. IN CHE MANI SIAMO!