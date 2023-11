15 nov 2023 15:36

LA MELONI HA DETTO A ZELENSKY LE STESSE COSE CHE HA CONFIDATO NELLA TELEFONATA BEFFA AI COMICI RUSSI? PARLANDO DELLA GUERRA IN UCRAINA LA SORA GIORGIA AVEVA DETTO: "C’E’ STANCHEZZA. FORSE SIAMO VICINI AL MOMENTO IN CUI TUTTI CAPIRANNO CHE SERVE UNA VIA D’USCITA, ACCETTABILE PER ENTRAMBI E RISPETTOSA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE” – OGGI LA PREMIER HA CONFERMATO A ZELENSKY “IL SOSTEGNO A TUTTO CAMPO” PER RAGGIUNGERE “UNA PACE GIUSTA” - VIDEO