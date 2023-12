MELONI HA IL FIATO SUL COLLE – LA SORA GIORGIA, INFLUENZATA, SALTA LA CERIMONIA DI AUGURI AL QUIRINALE CON MATTARELLA CHE LE RISERVA DUE STOCCATE NIENTE MALE: UNA SUL PREMIERATO (QUANDO RICHIAMA L’EQUILIBRIO FRA POTERI) E IL RISPETTO DEL PARLAMENTO, L’ALTRA SU ELON MUSK, OSPITE AD ATREJU. LA "MUMMIA SICULA" ATTACCA I COLOSSI DEL WEB DEFINITI “CONTROPOTERI” PRONTI A CONDIZIONARE LA VITA DEMOCRATICA DEGLI STATI – IL BOTTA E RISPOSTA TRA DRAGHI E GASPARRI E RENZI CHE GHIGNA: “ASPETTIAMO L’ESTATE POI CI DIVERTIAMO…”

Simone Canettieri per il Foglio - Estratti

Meloni è assente malata, e lo ha detto al padrone di casa al telefono.

sergio mattarella alla cerimonia degli auguri di natale al quirinale

(...) In un gioco di iper dissimulata cordialità istituzionale – ah, la forma, signora mia – il presidente del Senato nel suo breve discorso pronuncerà tre volte l’avverbio “meritoriamente” a proposito del ruolo ricoperto da Sergio Mattarella, ringraziandolo.

Caso chiuso, almeno per la grammatica. Anche se il capo dello stato nel suo saluto alle alte cariche – pensate a un nome: sono tutti qui, eccetto la premier e il presidente della Camera – suonerà due squilli. Il primo “sull’equilibrio fra poteri”, vedi riforma; il secondo sugli “oligarchi della rete”. Vedi Elon Musk, ospite sabato di Atreju.

ignazio la russa sergio mattarella

In questa versione di “Mat gpt” il presidente parla di intelligenza artificiale con toni cupi. Cita 1984 di Orwell e poi sgancia un ragionamento inedito. E qui si va di resoconto ufficiale: “Oligarchi di diversa estrazione si sfidano nell’esplorazione sottomarina, in nuove missioni spaziali, nella messa a punto di costosissimi sistemi satellitari (con implicazioni militari) e nel controllo di piattaforme di comunicazione social, agendo, sempre più spesso, come veri e propri contropoteri”.

Ora, se non ci fosse stato Elon Musk, sabato scorso a Roma, alla festa di Atreju si potrebbe dire che qualsiasi riferimento sarebbe puramente casuale. Invece, non lo è. Attenzione, dice il presidente della repubblica, a questi colossi del web che sono pronti a condizionare la vita democratica degli stati. Li chiama “contropoteri”, ma capisce che ormai il mondo gira così, e che non si possono fare battaglie di retroguardia, ma di libertà.

giorgia meloni elon musk

Mattarella, al di là dell’accenno all’equilibrio fra poteri e al rispetto del Parlamento che può essere piegato alla faccenda del premierato, non entra troppo sulla riforma costituzionale messa in cottura da Meloni. Anche se quest’ultimo accenno è comunque inedito da quando il Consiglio dei ministri ha licenziato il premierato. L’aria è quella comunque composta degli auguri di fine anno.

Ecco Mario Draghi, l’unico a cui qualcuno chiede un selfie. “Ma c’è ancora il rinfresco?”, chiede l’ex banchiere centrale ai tanti che lo salutano. La risposta è no: causa Covid, il brindisi è stato annullato. Maurizio Gasparri, che lo conosce da trent’anni, pizzica l’ex premier così: “Sei una risorsa planetaria”. Draghi, che alla fine è di Roma vorrebbe rispondergli in vernacolo, si limita a un “certo, certo”.

mario draghi foto di bacco (8)

Giuseppe Conte è l’ultimo ad andarsene. Dario Franceschini pattina silenzioso. Pier Ferdinando Casini sembra divertito. Ecco Luigi Di Maio, celebrato dai suoi ex amici del M5s. Arriva Sergio Costa a salutarlo, poi il questore Filippo Scerra. A tutti l’inviato Ue nel golfo dice “quando state ad Abu Dhabi chiamatemi”. Viene cinto Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, quando escono i flash di agenzia sul sì dell’Italia del Patto di stabilità: “Sì, si sapeva”.

Il grillino Stefano Patuanelli si presenta a Gianfranco Fini (“ma ti conosco, eh”), seduto durante la cerimonia vicino a Fausto Bertinotti, rosso e nero così sbiaditi da sovrapporsi. Matteo Renzi si ferma con Licia Ronzulli e parte l’amarcord sul Cav. “Berlusconi mi fece commuovere quando arrestarono mia madre perché mi disse ‘tutto va bene, ma la mamma no’. Silvio resta un grande”. Santanchè lo invita a Cortina per Natale, al Caminetto (“lo ha prenotato Dimitri”), ma Renzi le dice che passerà la feste a casa.

Due settimane a casa può far cadere tre governi, caro Renzi. “Aspettiamo l’estate poi ci divertiamo”, risponde il senatore di Rignano. Tanti auguri dal Quirinale.

