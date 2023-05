MELONI HA IL SUO UOMO DI FIDUCIA PER IL PNRR – CARLO ALBERTO MANFREDI SELVAGGI, PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SARÀ IL COORDINATORE DELLA NUOVA STRUTTURA SUL RECOVERY CHE RIPORTA A PALAZZO CHIGI IL CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO – RESTA LO STALLO TOTALE SULLA NOMINA A CDP VENTURE CAPITAL DI STEFANO DONNARUMMA, CHE LA “DUCETTA” AVREBBE VOLUTO PORTARE IN ENEL – IN COMMISSIONE FINANZE, L'ATTACCO DI COTTARELLI SULLA NOMINA DI GABRIELLA ALEMANNO IN CONSOB...

Estratto dell'articolo di Francesco Ninfole Andrea Pira per “MF - Milano Finanza”

Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, presidente di sezione della Corte dei conti, sarà il coordinatore della nuova struttura di missione sul Pnrr che riporta a Palazzo Chigi la governance dell’attuazione del piano.

Il governo procede così con la nuova tornata di nomine. Oggi potrebbe indicare il nuovo comandante generale della Gdf, che prenderà il posto di Giuseppe Zafarana, passato in Eni. Tra i papabili Andrea De Gennaro, Umberto Sirico e Fabrizio Carrarini.

È invece stallo sul futuro di Stefano Donnarumma. Secondo i rumors, il ceo uscente di Terna è in procinto di accasarsi in Cdp Venture. Il comitato nomine di Cassa Depositi e Prestiti non si è però ancora tenuto. Si vuole attendere il cda di Terna sulla buonuscita del manager. Nei giorni scorsi si sono inoltre levate esortazioni alla «continuità d’azione» in Cdp Venture oggi guidata da Enrico Resmini. Così si è espessa InnovUp, che riunisce l’ecosistema italiano dell’imprenditorialità innovativa e della quale fanno parte sia Terna sia Acea, le ultime due società guidate da Donnarumma.

Sono poi i giorni decisivi per il rinnovo dei vertici di Rfi e Trenitalia. Si terrà entro questa settimana il cda Fs sui nomi per le due controllate. Le indiscrezioni indicano in Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato di Mercitalia Logistics, il candidato per sostituire Vera Fiorani in Rete Ferroviaria Italia. Il posto di Strisciuglio in Mercitalia Logistics dovrebbe essere preso da Maria Giaconia, rinnovata di recente in Mercitalia Rail. In Trenitalia si andrebbe invece verso la conferma di Luigi Corradi.

Ieri, intanto, le commissioni riunite Finanze di Camera e Senato hanno esaminato le proposte di nomina a componenti della Consob di Federico Cornelli e di Gabriella Alemanno. Cornelli è stato in Consob durante la presidenza Cardia, poi è stato direttore operativo di Federcasse e responsabile dell’Abi in Europa, dove si è occupato dei principali dossier finanziari come quelli di Basilea e della Mifid.

Gabriella Alemanno, con un passato ai Monopoli, all’Agenzia delle Entrate e a Ita, si è soffermata sul tema del delisting. Ha avuto 18 voti a favore e 9 contrari. Il senatore Carlo Cottarelli in audizione ha criticato il suo profilo che «non sembra avere molta esperienza nel mercato dei capitali». Alemanno, sorella dell’ex sindaco di Roma e ministro Gianni, ha replicato di essersi occupata «per anni di mercati regolamentati dei giochi e del patrimonio immobiliare» e di poter dare un contributo alla Consob in termini di «esperienza manageriale e fiscale».

