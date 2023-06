MELONI-MACRON, ULTIMO TANGO A PARIGI! VERTICE AD ALTA TENSIONE DOMANI ALL'ELISEO: IL GOVERNO ITALIANO HA PRETESO COME CONDIZIONE LE DICHIARAZIONI FINALI ALLA STAMPA – AL CENTRO DELL'INCONTRO LA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ E LA CANDIDATURA ITALIANA PER EXPO 2030 (SU CUI ROMA E PARIGI RESTANO DIVISE CON IL PRESIDENTE FRANCESE INTENZIONATO AD APPOGGIARE L'“AMICO” BIN SALMAN E QUINDI RIAD) – RESTANO LE DISTANZE SU TUNISIA, LIBIA E MIGRANTI

Estratto dell’articolo di Marco Galluzzo per corriere.it

ULTIMO FANGO A PARIGI - MEME BY EMILIANO CARLI

Giorgia Meloni sarà ricevuta domani all’Eliseo a otto mesi dal suo insediamento a Palazzo Chigi. Al termine di una trattativa diplomatica sottotraccia che si è svolta nelle ultime ore tra la presidenza francese e il governo italiano, trattativa che ha avuto per oggetto anche la coreografia della visita (i francesi non volevano dichiarazioni alla stampa, gli italiani le hanno poste come condizione), il capo del governo italiano avrà un bilaterale ufficiale col presidente della Repubblica Emmanuel Macron incentrato su diversi argomenti.

(...)

Meloni domani sarà a Parigi per la fase finale delle candidature a Expo 2030 e almeno su questo Francia Italia restano divise. Domani a colazione il presidente francese vedrà il presidente coreano, che ha il suo paese in corso per Expo 2030, due giorni fa ha visto il presidente dell’Arabia Saudita che è candidata come l’Italia e che in questo momento può contare su un maggior numero di voti rispetto al nostro paese e soprattutto, a quanto pare, anche del consenso della Francia.

MACRON E GIORGIA MELONI