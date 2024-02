LA MELONI NON RUSSA – LA DUCETTA TURBO-ATLANTISTA VUOLE VOLARE A KIEV PER DIMOSTRARE CHE, NONOSTANTE LE SBANDATE SALVINIANE SU NAVALNY (“LA CHIAREZZA LA FANNO I GIUDICI”), IL GOVERNO ITALIANO È SOLIDO NEL SOSTEGNO ALL’UCRAINA E ALLA NATO. ZELENSKY È STATO INVITATO ALLA PRIMA RIUNIONE DEL G7 A GUIDA MELONI, E LA PREMIER POTREBBE ANDARE IN UCRAINA NEI PROSSIMI GIORNI – TROVATO L’ACCORDO IN UE PER NUOVE SANZIONI ALLA RUSSIA

(ANSA) - Gli ambasciatori dell'Ue hanno appena raggiunto un accordo di principio sul 13esimoe pacchetto di sanzioni nel quadro dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Lo fa sapere la presidenza belga precisando che il pacchetto "è uno dei più ampi approvati dall'Ue. Ora sarà sottoposto a procedura scritta e approvato formalmente il 24 febbraio.

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “la Stampa”

Solo televisioni e due agenzie di stampa, nessun quotidiano. A testimoniare il viaggio di Giorgia Meloni a Kiev ci saranno solo alcune delle principali testate italiane, non i giornali. Non c'è ancora la conferma ufficiale, ma la presidente del Consiglio dovrebbe essere […] nella capitale ucraina nei prossimi giorni, nei giorni in cui cade l'anniversario dei due anni dall'inizio dell'invasione russa.

Sulla visita le informazioni sono frammentarie e confuse. Dovrebbe essere presente anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, mentre ancora non è chiaro cosa farà il presidente francese Emmanuel Macron. […]

Di certo c'è che sabato si terrà la prima riunione del G7 sotto la presidenza italiana. E sarà dedicata alla guerra in Ucraina, in una data molto simbolica. I leader saranno riuniti in video conferenza, e al vertice parteciperà anche Volodymyr Zelensky. Il tutto durerà all'incirca un'ora e mezza.

La presenza del presidente ucraino è la prova che i sette Grandi intendono sfruttare questo confronto per riaffermare la posizione del G7 a difesa dell'Ucraina, anche per «smontare – spiega una fonte di Palazzo Chigi – la falsa narrativa di un Occidente che è stanco». Una stanchezza che la stessa Meloni aveva ammesso qualche mese fa durante il famoso scherzo telefonico di due comici russi.

[…] Zelensky farà il suo intervento e poi lascerà la riunione […]: in pochi mesi il presidente ucraino ha visto sbandare la sponda solida dell'Alleanza atlantica ed europea. Il G7 a guida italiana dovrà dargli le risposte che attende, tra l'altro in un clima di ulteriore commozione e tensione, dopo la morte in carcere del più importante dissidente russo Alexey Navalny.

La prospettiva a cui lavorano i sette leader è anche di un ulteriore inasprimento delle sanzioni nei confronti del Cremlino. La diplomazia italiana conferma che il prossimo passo sarà «chiudere i canali di finanziamento dagli Stati terzi verso Mosca». L'Unione europea lavora a un nuovo pacchetto di sanzioni ed è in corso un dibattito su cosa fare dei fondi sovrani della Banca centrale russa, depositati negli istituti di altri Paesi, che al momento risultano congelati.

Mentre i tecnici stanno studiando come superare gli evidenti ostacoli di natura giuridica, l'Ue è pronta a procedere sui proventi di questi fondi: si cerca un modo e il miglior veicolo per destinare all'Ucraina gli extraprofitti.

[…] Per Meloni sarà il debutto da presidente del G7. Dopo aver ricevuto il testimone a Takyo, dal primo ministro giapponese, Meloni andrà in Canada, a Toronto, per un bilaterale con Justin Trudeau. Seconda tappa del tour di presentazione della presidenza italiana. Palazzo Chigi sta provando ad agganciare alla visita canadese anche un passaggio a Washington, da Joe Biden, alla Casa Bianca. In fondo è un'ora di volo in più e risparmierebbe alla premier la fatica di un'altra trasvolata atlantica.

