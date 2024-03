21 mar 2024 16:30

PER LA MELONI NON È TEMPO DI TOCCARE LA CASTA - IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA, LA MAGGIORANZA HA STOPPATO LA PROPOSTA DI LEGGE DEL M5S SUL CONFLITTO D'INTERESSI. ATTRAVERSO UN EMENDAMENTO HA DATO DELEGA AL GOVERNO A INTERVENIRE SULLA QUESTIONE ENTRO DUE ANNI (CIAO CORE) – LEGA E FORZA ITALIA AVEVANO PROVATO A RISCRIVERE IL TESTO, MA FDI HA IMPOSTO LO STOP – IL NODO SULLA NORMA “ANTI-RENZI”, CHE IMPEDISCE AI SEGRETARI DI PARTITO DI INCASSARE CONTRIBUTI DALL'ESTERO…