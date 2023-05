MELONI NON VUOLE VINCEERE, MA STRAVINCERE. E RISCHIA DI FARSI MALE – LA SMANIA PIGLIATUTTO DELLA DUCETTA STA PROVOCANDO UN TERREMOTO ALL’INTERNO DEL SUO PARTITO: TRA I FRATELLI D’ITALIA SERPEGGIANO MALUMORI, INVIDIE E ANTIPATIE. PRENDETE CROSETTO, PER ESEMPIO: IL MINISTRO DELLA DIFESA, FONDATORE DEL PARTITO, IN POCHI GIORNI HA INGOIATO I NIET AI SUOI CANDIDATI SIA IN LEONARDO SIA IN GDF. E POI C’È LA RAI: PORTARE CHIOCCI AL TG1 SIGNIFICA SOSTITUIRE AL TG2 NICOLA RAO, MOLTO GRADITO DAL CORPACCIONE DI FDI E A GENNARO SANGIULIANO – IL “FASTIDIO” DI FAZZOLARI, MESSO AI MARGINI DA MANTOVANO…

Estratto dell’articolo di Stefano Iannaccone per “Domani”

Una vittoria a tutto campo, che può risultare costosa in termini di leadership. Può trasformarsi in una corsa solitaria per Giorgia Meloni, sempre più forte e per questo paradossalmente indebolita.

La smania pigliatutto crea malumori, alimenta antipatie e tramuta amici e alleati in avversari tenaci. Ne sanno qualcosa due predecessori della premier a palazzo Chigi, Matteo Renzi e Giuseppe Conte, pervasi entrambi da una smania napoleonica che alla lunga gli è stata fatale.

Il successo di Meloni è evidente: Andrea De Gennaro diventerà il nuovo comandante della Guardia di finanza come voleva fin dall’inizio la leader di Fratelli d’Italia, in stretta collaborazione con il sottosegretario e fedelissimo Alfredo Mantovano.

La coppia ha però azzerato le velleità di due alleati di peso come il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il ministero dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Lasciando ai margini anche l’altro gran cerimoniere delle nomine, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Saranno proprio Giorgetti e Crosetto a formulare la proposta nel prossimo Consiglio dei ministri. I due sconfitti della partita fiamme gialle devono ingoiare la beffa di doverla fare propria, apponendo firma e controfirma.

Meloni e il suo inner circle gongolano per l’ennesima prova di forza vinta. Eppure la storia dovrebbe insegnare che i trionfi sono forieri di problemi, specie se le dimensioni del trionfo sono eccessive. Non solo per le vendette di chi ha perso, ma soprattutto dei rancori degli alleati. […] All’interno di Fratelli d’Italia il clima non è più fraterno come un tempo. Crosetto, soprattutto, ha ingoiato in pochi giorni i niet ai suoi candidati sia in Leonardo sia in Gdf.

La voracità sugli incarichi degli apparati di sicurezza e delle partecipate è destinata a estendersi sulla Rai. L’affidamento della direzione del Tg1 all’ex inchiestista Gian Marco Chiocci, oggi direttore dell’agenzia di stampa AdnKronos, è un’impuntatura di Meloni, che non piace affatto a tutto il partito.

Riuscisse nell’operazione, la prima conseguenza sarà la sostituzione di Nicola Rao al Tg2, molto gradito dal corpaccione di Fratelli d’Italia e soprattutto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Rao è stato un suo perfetto delfino.

[…] Parlare di fronde è prematuro, il malcontento tuttavia lievita. In FdI si intrecciano altri personalismi, come quello dei due sottosegretari. Fazzolari vede con dispiacere come Mantovano lo abbia sostituito come principale braccio esecutore della premier.

[…] La partita delle nomine ha lasciato strascichi tra gli alleati. Giorgetti ha deluso più di un ministro, che si attendeva una resistenza più ardita ai desiderata di Meloni. Ha prevalso l’approccio accondiscendente del leghista, che però è stato lasciato solo dal leader del suo partito, Matteo Salvini, concentrato sulla nomina di Vittorio Pisani come capo della polizia (con l’appoggio del solito Mantovano) e sulla gestione della galassia Ferrovie. In ballo c’era la cassaforte di Rfi e la vetrina di Trenitalia.

Ora, le nomine sono state decise. Gianpiero Strisciuglio sarà amministratore delegato di Rfi e Dario Lo Bosco sarà presidente, mentre in Trenitalia Luigi Corradi resterà ad, mentre diventerà presidente Stefano Cuzzilla, prendendo il posto di Michele Pompeo Meta […]. Si tratta di quattro dirigenti interni con esperienza, che hanno fatto carriera nelle rispettive aziende. Salvini e Meloni hanno evitato ingerenze e bracci di ferro. […]

