LA MELONI PROGETTA UN'INTESA CON I POPOLARI EUROPEI? E SALVINI È PRONTO A VOLARE A LISBONA DALL'ESTREMA DESTRA EUROPEA, ASSIEME A BOLSONARO E ALLE SCHEGGE SOVRANISTE, NAZIONALISTE ED ESTREMISTE DI MEZZO MONDO - IL LEADER LEGHISTA IL 13 E 14 MAGGIO E' STATO INVITATO ALL'EVENTO DAL NAZIONALISTA ANDRE VENTURA, FONDATORE DI CHEGA, FORMAZIONE SOVRANISTA PORTOGHESE...

Giorgia Meloni progetta un'intesa con i popolari europei? E Matteo Salvini è pronto a volare a Lisbona dall'estrema destra europea, assieme a Jair Bolsonaro e alle schegge sovraniste, nazionaliste ed estremiste di mezzo mondo. L'appuntamento è per il prossimo 13 e 14 maggio, in Portogallo. Dove il fondatore di Chega, Andre Ventura, formazione sovranista che siede in Parlamento, ha organizzato un raduno "mondiale" dei capi dell'estrema destra. E ha annunciato che sul palco saliranno due punte di diamante di quest'area: Bolsonaro e, appunto, Salvini. Tra gli inviti risultano inoltre quelli a Donald Trump e Marine Le Pen.

È un passaggio per certi versi clamoroso - anche se dal mondo di Salvini si apprende che la partecipazione deve essere ancora confermata, ma che comunque i rapporti con Ventura sono ottimi - visti i protagonisti di cui parliamo: l'assalto alle istituzioni di Brasilia da parte dei sostenitori di Bolsonaro dopo la sconfitta elettorale con Lula ha segnato un punto di non ritorno nella percezione dell'opinione pubblica mondiale del leader sudamericano. Con una dinamica per certi versi simile a quella che ha interessato Donald Trump, altra stella polare per il segretario della Lega. Ma non basta.

Chi è il fondatore di Chega

Chega è una forza di estrema destra nota in Portogallo per posizioni radicali ed estremiste. Terzo classificato alle elezioni del 2022, è guidata da Ventura. Fu anche Meloni - oltre all'amico Salvini - a complimentarsi con lui per la performance. Noto per lo slogan che inneggia a "Dio, patria, famiglia e lavoro". Anni fa - scrisse Repubblica - suggerì di "rispedire in patria" la deputata Jaocine Katar Moreira, originaria della Guinea Bissau, rea di aver proposto un censimento delle opere d'arte dell'ex-colonie in Portogallo per restituirle ai paesi di provenienza. Ed è stato multato due volte dalla Commissione per l'uguaglianza e la discriminazione razziale per i suoi commenti durissimi contro la comunità rom, per cui suggerisce il confinamento sanitario in campi ad hoc.

