Capo protesta: «Meloni mi ha detto che svuoterà isola

Da corriere.it

«Mi ha detto che verrà immediatamente sgomberata l’isola». Giacomo Sferlazzo, tra i portavoce della protesta e a capo del movimento politico culturale Mediterraneo Pelagie, in piazza Della Libertà, davanti al Comune, ha riferito ai suoi concittadini cosa gli è stato garantito dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

«Dobbiamo realizzare un documento unico, firmato da tutti gli isolani - ha concluso Sferlazzo - da consegnare al premier Meloni. Loro si impegneranno, al cento per cento, per venirci incontro e liberarci per una settimana, ma serve fare una lettera di tutta l’isola».

Alcuni lampedusani hanno bloccato il convoglio di Meloni e von der Leyen: "Meloni ci riceva per un breve incontro. Siamo stanchi che quest'isola sia una passerella per tutti". La premier è scesa dall'auto e ha rassicurato i cittadini: "Come sempre ci metto la faccia". #ANSA pic.twitter.com/LWwK76vGrP — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 17, 2023

1-MIGRANTI A LAMPEDUSA, LE NOTIZIE IN DIRETTA | MELONI: «PRIORITARIO LO STOP ALLE PARTENZE». VON DER LEYEN: «LOTTA AI TRAFFICANTI»

Virginia Piccolillo e Lorenzo Nicolao per www.corriere.it

«L’Italia può contare sull’Unione europea». Lo ha detto in italiano, nella conferenza stampa a Lampedusa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ribadendo che il contrasto all’immigrazione «è una sfida continentale che richiede una risposta comunitaria».

«Come avete visto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha immediatamente accettato l’invito a venire qui per rendersi conto della situazione a Lampedusa. Non lo considero tanto un gesto di solidarietà verso l’Italia ma un gesto di responsabilità dell’Europa verso sé stessa perché i confini dell’Italia sono i confini dell’Europa». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la visita a Lampedusa con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

«Ringrazio i cittadini di Lampedusa, con i quali stamattina abbiamo parlato. Da sempre affrontano una situazione difficile. Sono persone responsabili, molto belle. Mi ha fatto piacere incontrarli e parlare con loro. Ci siamo impegnati a rendere le condizioni sull’isola migliori.

Lo abbiamo già fatto con 45 milioni per aiutare l’amministrazione comunale. Voglio ringraziarli per il momento difficile» che affrontano e per l’accoglienza. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa a Lampedusa.

Alla luce di quanto ha visto sull’Isola di Lampedusa, la presidente della Commissione europea ha dichiarato: «La vostra solidarietà scalda il cuore, ma questa emergenza non dipende da loro. Il numero dei migranti aumenta in proporzione alle emergenze di ogni tipo che caratterizzano l’area del Mediterraneo. Serve certamente una risposta europea per tutto questo. Dobbiamo stabilire un criterio per chi entra. Prepareremo presto un piano d’azione in 10 punti per sostenere l’Italia. Ringrazio Meloni, per me oggi è molto importante essere qui».

La premier ha ulteriormente sottolineato l’importanza del tema non solo per l’Italia, ma per l’Europa intera: «Su questo tema ci giochiamo tutti il futuro. Più che redistribuire i migranti è necessario uno stop delle partenze, lo chiedono i rifugiati stessi dei quali proviamo a occuparci ogni giorno. Non escludo un coinvolgimento delle Nazioni Unite che considero invece necessario. Come minimo serve una missione navale Ue contro gli scafisti». […]

Poi ha aggiunto: «Lampedusa non è solo un confine italiano, ma europeo. Servono soluzioni serie, complesse e durature. Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione, non possono alcuni muoversi in una direzione, per ragioni ideologiche, e altri nella direzione esattamente opposta».

Dopo la visita all’hotspot le due leader sono tornate all’aeroporto di Lampedusa dove inizierà presto un punto stampa precedentemente programmato.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen nel corso della visita a Lampedusa hanno fatto tappa al molo Favaloro. Accompagnate dal vicesindaco del comune Attilio Lucia, le due leader si sono soffermate per alcuni minuti davanti al cosiddetto «cimitero di barchini», le piccole imbarcazioni usate dai migranti che poi vengono abbandonate, a decine, davanti alla battigia. Subito dopo, Meloni e Von der Leyen faranno ritorno all’aeroporto dell’isola dopo a breve è prevista una conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza migranti.

Al molo Favaloro di Lampedusa si sono poi fermate con alcune associazioni che operano all’hotspot e le forze dell’ordine per ringraziarli per il lavoro svolto. Presenti Save the children, Unhcr, Unicef, Euaa, Guardia costiera e Guardia di Finanza.

2-VICESINDACO LAMPEDUSA: «A MELONI E UE CHIEDO FATTI»

(AGI) - «Nell’isola viviamo di pesca e agricoltura. L’isola è al collasso. Non vogliamo vivere di immigrazione». Lo dice a Rtl 102.5 il vicesindaco di Lampedusa Attilio Lucia. «Sono felice della visita del presidente del Consiglio e della presidente della Commissione europea così vedono con i propri occhi la situazione a Lampedusa con migliaia di barchini in mare.

I pescatori dell’isola fanno fatica ad andare a lavorare, c’è inquinamento ambientale con migliaia di relitti. Abbiamo il molo del porto fatiscente: questa non è accoglienza», aggiunge.

Con loro ha parlato proprio nel molo Favarolo, spiegando le urgenze: «Chiedo una pulizia straordinaria dell’isola perché sono passati 9 mila immigrati e chiederò due grandi navi al largo che facciano da bypass».

3-I CITTADINI AL QUESTORE DI LAMPEDUSA CON LE BUSTE DI CAMOMILLA: «CI FACCIA PARLARE CON MELONI»

Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari ha incontrato nella piazza antistante alla chiesa di San Gerlando, un gruppo di cittadini lampedusani che ieri hanno protestato contro la creazione di una tendopoli. I manifestanti hanno consegnato una busta di camomilla al dirigente, chiedendo un incontro con la presidente Meloni. Lasciando la piazza, il questore non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti.

