AD ABOUBAKAR NON RESTA CHE TRASLOCAR - SOUMAHORO PASSA AL GRUPPO MISTO: "SONO AMAREGGIATO, DA VERDI-SINISTRA NESSUNA SOLIDARIETÀ E SUPPORTO" - DOPO LE ACCUSE DI TRUFFA ALLA SUOCERA PER LA GESTIONE DELLE COOPERATIVE E ALLA MOGLIE DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA, IL DEPUTATO IN UN DOSSIER CONTRATTACCA: “UNA PERSONA DI COLORE VA BENE FINCHÉ È UN 'NEGRO DA CORTILE', MA SE PROVA A FARE UN SALTO DI QUALITÀ DISTURBA" - INTANTO LE RICHIESTE DI CHIARIMENTO SULLA VICENDA CHE HA COINVOLTO LA SUA FAMIGLIA, MA PURE LA GESTIONE DEI FONDI DELLA LEGA BRACCIANTI, SOUMAHORO NON LE HA MAI DATE…