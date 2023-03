LA MELONI SALVA PIANTEDOSI: "L'OPPOSIZIONE CHIEDE LE DIMISSIONI OGNI GIORNO DI UN MINISTRO DIVERSO. NON FA PIÙ NOTIZIA" – SUI MOTIVI DELLA SUA MANCATA VISITA SUL LUOGO DELLA STRAGE LA DUCETTA FA SAPERE: “E’ ANDATO MATTARELLA CHE RAPPRESENTA TUTTE LE ISTITUZIONI. IO HO VALUTATO DI CELEBRARE IL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI A CUTRO SUL TEMA DELL’IMMIGRAZIONE. IL MODO MGILIORE PER IMPEDIRE CHE LA GENTE MUOIA È FERMARE LE PARTENZE ILLEGALI" - DAGOREPORT

Estratto da repubblica.it

(...) La questione è semplice, nella sua tragicità: non è arrivato alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex, noi non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio. La rotta - ha proseguito la premier - non è coperta dalle ong e quindi nulla con questa vicenda hanno a che fare i provvedimenti del governo sulle ong.

Vi segnalo, e credo mi dobbiate essere testimoni, del fatto che nonostante noi continuiamo a lavorare per fermare i flussi di immigrazione illegale anche per impedire che la gente muoia, noi abbiam dall’inizio di questo governo continuato a salvare tutte le persone che potevamo salvare quando siamo stati consapevoli del fatto che erano a rischio: questa è la storia, se qualcuno ne vuole raccontare un’altra lo deve fare in coscienza, perché davvero non credo che ci siano materie sulle quali si può esagerare così nel tentativo di criticar o colpire quello che evidentemente si considera un proprio avversario. Noi abbiamo fatto dall’inizio della nostra esperienza di governo e continuiamo a fare tutto quello che possiamo fatto per impedire che il lavoro degli scafisti continui a mettere a repentaglio vite umane siamo un minimo seri", ha detto Meloni.

Al ritrovamento dell'ultimo bambino morto nel naufragio, Meloni ha dedicato anche un post sui social: "È stato trovato oggi sulla spiaggia il corpo di un altro bambino vittima del naufragio di Cutro. È uno strazio che mi colpisce nel profondo. Una preghiera per questo piccolo e per tutte le altre vittime di questa tragedia. Il Governo si batterà con ancora maggiore determinazione per fermare la tratta di esseri umani e impedire che altre tragedie come queste si ripetano".

Ai giornalisti che le domandavano se abbia valutato di andare a Cutro, Meloni ha risposto: "Io ho valutato qualcosa di più, già da qualche giorno per la verità: e cioè di celebrare il prossimo consiglio dei ministri a Cutro sul tema dell’immigrazione, perché penso che il modo migliore di onorare quelle vittime è impedire che accada ancora. Questo è il compito del governo. E un governo serio secondo me questo deve fare. Ho sentito – ha proseguito Meloni – che “la meloni scappa”, “la Meloni non va”, “la Meloni sparisce”, “la Meloni si disinteressa”, io leggo tutte le ricostruzioni che francamente mi sembrano abbastanza surreali.

Si fanno i punti stampa alla fine delle proprie missioni per fare un bilancio, di solito le persone fanno così. Il governo è andato come voi sapete il Calabria il giorno stesso di questa tragedia. E’ andato il ministro Piantedosi, siamo stati presenti da subito, dopo di che è andato anche il Presidente della Repubblica che rappresenta tutte le istituzioni, a meno che qualcuno non ritenga che la presidenza della repubblica sia in competizione rispetto al governo, le istituzioni sono state presenti anche per esprimere il proprio cordoglio.

