7 giu 2023 10:24

MELONI-SALVINI, DUELLO INFINITO – LA "DUCETTA" SI METTE DI TRAVERSO ALL’AUTONOMIA LEGHISTA BY CALDEROLI. ARRIVA ANCHE L’ALTOLA’ DI LA RUSSA: “DEVE ESSERE BILANCIATA CON UNO STATO IN GRADO DI MANTENERLA” - CHE VOR DI’? IL SOTTOTESTO POLITICO E’ CHE SENZA L’APPROVAZIONE CONTESTUALE DELLA RIFORMA IN SENSO PRESIDENZIALE ACCAREZZATA DA DONNA GIORGIA, DIFFICILMENTE FRATELLI D’ITALIA DARA’ IL VIA LIBERA ALL’AUTONOMIA...