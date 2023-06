27 giu 2023 15:04

MELONI E SALVINI, “MES” ALLE STRETTE, ALLA FINE CEDERANNO A BRUXELLES – LA DUCETTA TEMPOREGGIA ANCORA SULLA RATIFICA DEL FONDO SALVA STATI, SPERANDO DI USARLO COME MONETA DI SCAMBIO SU ALTRI DOSSIER EUROPEI. MA PREPARA IL TERRENO PER IL VIA LIBERA IN AUTUNNO – ANCHE IL CAPITONE, DOPO AVER ALZATO LE BARRICATE, AMMORBIDISCE I TONI: “PARLARNE ORA NON È UTILE ALL'ITALIA” – MA FORZA ITALIA VUOLE STRINGERE I TEMPI PER IL “SÌ”