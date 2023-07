LA MELONI SCARICA LA SANTANCHE’: LE DIMISSIONI DELLA MINISTRA NON SONO PIÙ UN TABÙ - NELL’INNER CIRCLE MELONIANO DI PALAZZO CHIGI SI RIFLETTE: "VA BENE DIFENDERE DANIELA MA NON FINO A METTERE A REPENTAGLIO LA TENUTA DEL GOVERNO". COME DAGO-DIXIT MELONI PENSA A UN MINI RIMPASTO DI GOVERNO – L’OCCASIONE GIUSTA POTREBBE ARRIVARE DOPO L’ESTATE (QUANDO PERALTRO DOVREBBE ESSERCI LA CHIUSURA DELLE INDAGINI CHE RIGUARDANO LA SANTANCHE’)...

Marco Antonellis per https://www.ilgiornaleditalia.it

GIORGIA MELONI DANIELA SANTANCHE - MEME BY GRANDE FLAGELLO

La parola dimissioni all'interno di Fratelli d'Italia non è più un tabù. Quando ieri sera è arrivata la notizia di agenzia intorno alle 18 sono tutti rimasti di sasso, Giorgia Meloni compresa. Non se lo aspettava. È questo che ha cambiato il segno della giornata. Hanno letto e riletto il take: "Non è più secretata l'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Milano della ministra del Turismo Daniela Santanchè, nei cui confronti e in quelli di altre persone è aperta un'indagine per bancarotta e falso in bilancio su Visibilia, il gruppo da lei fondato e nel quale è rimasta fino al 2022. Lo si apprende da fonti della Procura".

santanchè meloni

Fino a quel momento la linea era stata quella della difesa "senza se e senza ma" della ministra anche se a dire il vero a Giorgia non era piaciuta granché la difesa della ministra in aula. Poi qualcosa si è rotto qualcosa ha cominciato a scricchiolare.

Se le cose stanno così dunque le dimissioni della ministra Santanchè potrebbero arrivare sulla scrivania di Giorgia Meloni prima del previsto. Eppure per tutta la giornata di ieri da palazzo Chigi le escludevano. Salvo che "appena Giorgia ha saputo delle notizie di agenzia ha cambiato umore".

"Va bene difendere Daniela ma non fino a mettere a repentaglio la tenuta del governo" riflettono stamattina dall'inner circle di palazzo Chigi. Insomma, la situazione è in evoluzione. "Magari non subito" per non darla vinta alla sinistra che grida dimissioni ma a bocce ferme, se dovesse arrivare un avviso di garanzia (in autunno peraltro dovrebbe esserci la chiusura delle indagini). A quel punto l'epilogo sarebbe inevitabile.

GIORGIA MELONI E DANIELA SANTANCHE PRENDI I SOLDI E SCAPPA - VIGNETTA BY MACONDO