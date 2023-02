meloni salvini berlusconi al quirinale

MELONI NON SARÀ ALLA CONFERENZA DI MONACO SULLA SICUREZZA

(ANSA) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, sabato non sarà alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Oggi era attesa la conferma definitiva.

GOVERNO: SALTA INCONTRO DI DOMANI MELONI-METSOLA

(ANSA) - Non si terrà domani, secondo quanto si apprende l'incontro previsto in tarda mattinata a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola. Confermati gli altri impegni di Metsola, in visita ufficiale in Italia.

GIORGIA MELONI INFLUENZATA

GOVERNO: MELONI NON SARA' A P.CHIGI PER CDM, PRESIEDE DA CASA PER MOTIVI SALUTE

(Adnkronos) - Il premier Giorgia MELONI non sarà al Consiglio dei ministri, al via tra pochi minuti a Palazzo Chigi: presiederà la riunione da casa. Lo si apprende da fonti di governo. L'assenza -oggi il presidente del Consiglio non è mai arrivata a

Palazzo Chigi- sarebbe dovuta a motivi di salute.

TERZA INDISPOSIZIONE PER MELONI, CANCELLA GLI IMPEGNI PER L’INFLUENZA

ULTIMO TANGO A PARIGI - MACRON E MELONI BY CARLI

«A causa di uno stato influenzale, il presidente del Consiglio ha annullato gli impegni in agenda oggi». […] Meloni è in una situazione difficile, domenica sera l’alleato di Forza Italia Silvio Berlusconi aveva criticato esplicitamente la linea della premier sull’Ucraina e il fatto che si fosse confrontata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Parlarne a urne ancora aperte non è facile.

Non era facile neanche parlare pubblicamente il 9 dicembre al vertice internazionale di Alicante, altra occasione in cui Meloni ha saltato l’appuntamento per un’influenza. In quell’occasione c’era sul tavolo una tensione […] con l’Eliseo, che nelle ultime ore antecedenti il vertice aveva chiuso a un incontro bilaterale.

La malattia della premier aveva lasciato la guida della delegazione italiana al vicepremier Antonio Tajani in quell’occasione, che aveva anche presieduto il Consiglio dei ministri in programma quel giorno.

giorgia meloni antonio tajani

[…] Ma l’influenza è tornata a colpirla anche poco prima di Natale: il 21 dicembre la presidente del Consiglio ha di nuovo annullato tutti gli impegni «per indisposizione». Anche in quell’occasione, ha saltato un Consiglio dei ministri […] e un’intervista a Porta a porta, rinviata. In quei giorni era in corso un forte scontro interno alla maggioranza sulla legge di Bilancio: Forza Italia spingeva per inserire lo scudo fiscale per gli evasori, una misura che Fratelli d’Italia non voleva assolutamente intestarsi.

