MELONI VOLA A KIEV E COSÌ EVITA DI SCONTRARSI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA – LA DUCETTA NON SARÀ PRESENTE AL CONFRONTO SUL SUPERBONUS, DOMANI POMERIGGIO: SARÀ IN VOLO VERSO LA CAPITALE UCRAINA DOVE AVRÀ UN FACCIA A FACCIA CON ZELENSKY, MARTEDÌ – DOPO LO STOP ALLA CESSIONE DEI CREDITI PER IL SUSSIDIO EDILIZIO, LA MAGGIORANZA LITIGA E GIÀ APRE ALLE MODIFICHE: POSSIBILE UNA “CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI CEDUTI…”

Estratto dell’articolo di Barbara Fiammeri per “il Sole 24 Ore”

Giorgia Meloni domani pomeriggio non sarà presente all’incontro con i vertici delle associazioni di categoria chiamate a Palazzo Chigi per un primo confronto sul decreto che ha bloccato la cessione dei crediti e lo sconto in fattura dei bonus edilizi. La premier a quell’ora sarà in volo per la trasferta a Kiev e il faccia a faccia, martedì, con Volodymyr Zelensky a pochi giorni dall’ anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

A rappresentare il Governo ci saranno, assieme al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano e al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il titolare delle Imprese Adolfo Urso e quello dell’Ambiente Gilberto Pichetto oltre al viceministro dell’Economia Maurizio Leo e al direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

Una pattuglia molto nutrita sia politicamente, visto che sono rappresentati tutti e tre i principali partiti della maggioranza, che anche tecnicamente. Il Governo vuole infatti dare in tempi rapidi un segnale rassicurante dopo l’ondata di critiche piovutagli addosso all’indomani del decreto che ha bloccato la cessione dei crediti dei bonus edilizi, a partire dal superbonus […].

Va letta in questo senso la decisione di convocare a Palazzo Chigi - prima del confronto con le associzioni di categoria (Confindustria, Ance, Confedilizia, Confapi, Confartigianato, Cna, Alleanza cooperative italiane) - i rappresentanti di Abi, Cdp e Sace. Qualcuno infatti si è già portato avanti parlando esplicitamente di cartolarizzazione dei crediti.

Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, apre: […] « Non è stato bloccato il Superbonus, ma la cessione del credito agli enti locali che si stavano sostituendo al sistema bancario. Una strada percorribile è quella di valutare la cartolarizzazione dei crediti ceduti».

[…] Ma la tensione tra i partiti continua a crescere. Anche ieri Forza Italia è tornata all’attacco avvertendo con Erica Mazzetti la di essere «pronta alle barricate» mentre Giorgio Mulè ha parlato di «modifiche irrinunciabili». La Lega invece resta silenziosa ma il malumore tra i parlamentari del Carroccio è altrettanto forte. Manifestarlo però non è opportuno visto che a farsi carico del provvedimento è stato per primo Giorgetti. Anche dentro Fdi l’aria è pesante. «Molti hanno passato il cerino a quelli che venivano dopo, il governo Meloni ha dovuto scegliere, non si poteva rinviare», ribadisce il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani di Fdi . Il dito è puntato contro il Governo Conte II. […]

