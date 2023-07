MELONI VOLANTI! – QUANTE VOLTE “IO SONO GIORGIA” HA UTILIZZATO L’AEREO DI STATO? NON SI SA. DAL 22 FEBBRAIO SCORSO IL GOVERNO NON COMUNICA I DATI RELATIVI AI VIAGGI DELLA MELONI – QUELLO CHE SI SA È CHE I SUOI PRIMI 11 VIAGGI SONO COSTATI AI CONTRIBUENTI QUASI 200 MILA EURO. LA DELEGAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PREMIER È MOLTO PIÙ NUTRITA RISPETTO AI SUOI PREDECESSORI A PALAZZO CHIGI: IN OGNI VIAGGIO LA SEGUONO UNA MEDIA DI 27 PERSONE, DI CUI 17 ESTERNE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO…

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per “la Repubblica”

Sui voli di Stato il governo Meloni non comunica da diversi mesi alcuni dati, a esempio quelli della presidente del Consiglio. Mentre spulciando i dati pubblicati emergono curiosità come i tanti voli di Stato presi da ministri per partecipare a fiere e conferenze.

Giorgia Meloni, come raccontato da Repubblica, ha utilizzato un volo di Stato di ritorno da Bruxelles per fare una tappa in Puglia in «vista del G7 che si terrà in questa Regione», come specificato da Palazzo Chigi.

Di certo ne ha approfittato per una tre giorni in un mega resort. Ma in questi ultimi mesi come e quante volte la presidente del Consiglio ha utilizzato voli di Stato e con quanti esterni nelle varie delegazioni? Impossibile saperlo, perché la pagina web sulle missioni della Meloni non è aggiornata dal 22 febbraio scorso.

Lo scorso marzo Repubblica aveva pubblicato una inchiesta sui voli di Stato nei primi tre mesi del governo Meloni (novembre, dicembre e gennaio) sottolineando come la presidente del Consiglio rispetto ai suoi predecessori, da Renzi a Gentiloni, Letta, Conte e Draghi, avesse speso di più con un numero maggiore di delegazioni.

In totale 193.233 euro per undici viaggi con al seguito delegazioni composte complessivamente da 280 persone tra staff e addetti vari, tra i quali 17 esterni alla presidenza: un a media di 27 persone in delegazione a viaggio. Numeri superiori a quelli dei suoi predecessori. […]

Nell’inchiesta pubblicata a marzo Repubblica sottolineava che tra novembre e dicembre scorso il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva utilizzato cinque volte il volo di Stato per atterrare nella sua Treviso.

Bene, da gennaio ad aprile non risultano voli di Stato presi dal ministro. Mentre alcuni ministri prendono voli di Stato anche per tratte interne: il ministro Adolfo Urso lo scorso 4 aprile ha preso un volo da Roma a Foggia, andata e ritorno, per inaugurare il nuovo stabilimento della Iveco. […]

