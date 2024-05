MELONI VUOLE LE DIMISSIONI DI TOTI PRIMA DELLE EUROPEE PER EVITARE CONTRACCOLPI ELETTORALI – LA “SOLA GIORGIA” E’ LA STESSA CHE NEL MAGGIO 2018, PROMUOVEVA LA RIFORMA DEL PRESIDENZIALISMO USANDO COME “ESEMPIO VIRTUOSO” IL GOVERNATORE LIGURE (CHE VOLEVA ENTRARE PURE IN FRATELLI D’ITALIA) – NEL FRATTEMPO L’EX COMPAGNO DELLA MELONI, ANDREA GIAMBRUNO, MODERA UN CONVEGNO A LA SPEZIA (ORGANIZZATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DI SALVINI) CON L’ASSESSORE LEGHISTA ALESSIO PIANA E EDOARDO RIXI, GOVERNATORE OMBRA DELLA LIGURIA...

Giacomo Salvini per il Fatto Quotidiano - Estratti

La premier Giorgia Meloni nelle ultime ore si sta muovendo per chiedere le dimissioni del presidente della Regione Giovanni Toti. Nonostante le dichiarazioni di molti suoi ministri – an he se arrivano da figure che non fanno riferimento a lei – la presidente del Consiglio vorrebbe che il passo indietro del governatore arrivasse a breve: dieci giorni al massimo anche se i tempi del Riesame (Toti farà ricorso) porteranno probabilmente ad allungare i tempi.

Ma la linea di Meloni è chiara: Toti deve lasciare prima delle Europee, quindi entro fine mese, per evitare contraccolpi elettorali.

Nel frattempo, però, il suo ex compagno Andrea Giambruno sembra muoversi in direzione contraria: questamattinailgiornalista Mediaset condurrà un panel al convegno “De Portibus” organizza to dall’autorità portuale del Mar Ligure Orientale a La Spezia con l’assessore regionale allo Sviluppo economico leghista Alessio Piana e il viceministro delle InfrastruttureEdoardoRixi .

Entrambi esponenti del Carroccio estranei all’indagine su Toti ma esponenti del “sistema Liguria” sullo sviluppo delle infrastrutture regionali. Il festival è stato organizzato, tra gli altri, dal ministero delle Infrastrutture e patrocinato, oltre a diversi colossi privati, dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Una sponsorizzazione che solleva qualche perplessità sull’opportunità della moderazione di Giambruno.

IL CONVEGNO – dal titolo “Portualità, logistica e infrastrutture. Quali fattori di successo per lo sviluppo dei territori e del paese”– consacra il ritorno di Giambruno come moderatore di eventi pubblici e conferenze dopo i fuori onda di Striscia La Notizia noti per i commenti sessisti nei confronti di una collega che aveva portato alla rottura con Meloni e la sospensione della conduzione da Diario del Giorno su Rete 4. Oltre a Piana e Rixi, al panel parteciperanno esponenti istituzionali che si occupano di infrastrutture e porti: ci saranno anche il comandante delle Capitanerie di Porto Nicola Carlone, Pier Luigi Giovanni Navone di Ansfisa e Mario Zanetti di Confitarma.

Al convegno questa mattina interverrà anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervistato dalla vicedirettrice del Tg2 Maria Antonietta Spadorcia mentre il direttore dell’Informazione Rai Paolo Corsini modererà un convegno con l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero (che qualche giorno fa alla conferenza programmatica di FdI ha mostrato la maglietta del partito). Ieri all’evento ha partecipato anche il ministro Nello Musumeci che ha attaccato i pm di Genova perché “a 20 giorni dalle elezioni qualche dubbio viene”.

