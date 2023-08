MEMENTO FORI – SCONGIURATO IL “LUNA-PARK” A VIA DEI FORI IMPERIALI, A ROMA: NON CI SARANNO BAGNI CHIMICI, BARETTI E GAZEBO, MA L’INTERA AREA SARÀ RIQUALIFICATA. MARCIAPIEDI RIFATTI, PINI RIPIANTUMATI E ZONA PEDONALE SALVA: L’INTESA RAGGIUNTA TRA IL SINDACO, ROBERTO GUALTIERI, E IL MINISTRO DELLA CULTURA, GENNARO SANGIULIANO – SODDISFATTI GLI ARCHEOLOGI: “I FORI NON SONO DISNEYLAND, VANNO LASCIATI IN PACE”

1. FORI, FERMATO LO SCEMPIO NEL NUOVO PROGETTO ALBERI E SCAVI ARCHEOLOGICI

Estratto dell'articolo di Fernando M. Magliaro per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

Si sono visti un paio di giorni fa, al Ministero della Cultura. Da una parte il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accompagnato dal suo capo di Gabinetto, Alberto Stancanelli, e dal sovraintendente capitolino, Claudio Parisi Presicce. Dall'altra, il ministro Gennaro Sangiuliano, con il suo staff e con i pezzi grossi della Soprintendenza statale, Daniela Porro, la soprintendente, e la direttrice del Parco del Colosseo, Alfonsina Russo. Alla fine, prevale il buonsenso: i Fori Imperiali saranno valorizzati ma non stravolti.

Dopo la campagna del Messaggero, niente piazzette posticce, niente gazebo o allestimenti d'arte contemporanea del tutto decontestualizzati, niente fioriere e niente Archeotram. La strada rimane quella di oggi, senza ritocchi alle dimensioni della carreggiata. Invece, tutta via dei Fori Imperiali sarà riqualificata: rifatti i marciapiedi, i bordi di scavo e saranno ripiantumati tutti i pini che nel corso degli anni sono crollati o sono stati abbattuti per fine vita o malattia.

[…] Tutti questi nuovi elementi […] dovranno essere recepiti al momento di definire il bando di concorso per la realizzazione dei due interventi inseriti sia nel programma del Pnrr "Caput Mundi" che in quello dei lavori del Giubileo.

[…] tutti gli interventi sui Fori che prevedono degli scavi non dovranno «interferire con il Giubileo che vedrà l'arrivo di milioni di pellegrini in visita al Parco del Colosseo e al centro storico di Roma». Nello specifico, il riferimento è al completamento delle operazioni di scavo di via Alessandrina e a Largo Corrado Ricci che dovranno essere portate avanti ma «senza intaccare l'asse e il sedime di via dei Fori Imperiali».

Oltre i pini da ripiantumare a via dei Fori Imperiali, è previsto che esemplari della stessa specie siano ricollocati anche lungo via di San Gregorio. […] Un elemento fondamentale è quello della futura totale pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali a seguito dell'apertura, fra una decina di anni, della stazione Venezia della metro. Nel verbale della riunione si legge: «anche quando l'apertura della stazione Venezia consentirà di considerare la totale pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, sarà consentito il transito dei mezzi di soccorso e di servizio e lo svolgimento della parata del 2 giugno».

[…] «Ringrazio il ministro Sangiuliano per il lavoro comune e il contributo che ha portato al raggiungimento di un'intesa che ci consente di avviare la realizzazione di interventi di grande importanza per la tutela e la piena valorizzazione dell'area dei Fori», ha detto Gualtieri che ha aggiunto: «Con la piena salvaguardia di via dei Fori Imperiali, che anzi grazie ai nuovi interventi vedrà valorizzata la sua funzione e il suo ruolo unico di grande boulevard che attraversa il cuore della civiltà dell'antica Roma e che consente di riscoprire l'area dei Fori come centro della vita pubblica.

Con adeguate tutele, restauri e allestimenti, le aree archeologiche potranno svolgere pienamente la funzione simbolica di centro della civitas offrendo anche il contesto migliore per la visita dello straordinario Parco archeologico del Colosseo».

2. UN SOSPIRO DI SOLLIEVO PER GLI STUDIOSI: «TUTELATO UN PATRIMONIO STRAORDINARIO»

Giampiero Valenza per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

Migliaia di persone ogni giorno passano su via dei Fori Imperiali, una delle strade, si direbbe oggi, più instagrammabili del mondo. Gli scatti del Colosseo, dei Fori di Traiano e di Cesare, sono il grande biglietto da visita di Roma. E l'intesa tra il Campidoglio e il ministero della Cultura viene ben accolta con un unanime «era ora».

«Credo che il dialogo faccia bene sempre, ed è positivo quando le amministrazioni locali parlano con il ministero della Cultura - dice Paolo Carafa, ordinario di Archeologia classica alla Sapienza - Bene è vedere queste occasioni di cooperazione».

«Sono davvero molto contento di questa comunione di saggezza, verranno idee migliori e tutto si può certamente migliorare - spiega lo storico Giordano Bruno Guerri - non serve fare un progetto di corsa perché andiamo verso un periodo importante per la città».

[…] Archeologo, volto noto della televisione, ex sovrintendente di Roma, Umberto Broccoli, è felice. «I Fori non sono Disneyland, sono ben contento perché vanno lasciati in pace». L'archeologo racconta di un progetto che potrebbe essere ritirato fuori dal cassetto e che parte da una data: il 21 aprile del 2009.

«Ero sovrintendente di Roma e illuminai cinque punti a led dei Fori- dice - Ebbene, invece di pensare di fare progetti da cartone animato, si potrebbe creare una valle totalmente illuminata, ricostruendo in questo modo la suggestione delle altezze. Così si possono immaginare due visite: una, durante il giorno e una di notte, riprendendo anche i colori originali degli edifici. Sarebbe un progetto non invasivo, che sottolinea le bellezze».

