29 mag 2020 17:36

MENARE IL CAN PER ZAIA - BOTTURA: ''SE UN LEGHISTA SI ESPRIME IN ITALIANO, PER LA SINISTRA, MERITA GIÀ I FUOCHI D'ARTIFICIO ED è PRONTO PER PALAZZO CHIGI. MA NELLA CARRIERA DI ZAIA ESISTONO DUE PICCHI RILEVANTI. IL PRIMO È L' ASSUNZIONE DI UN AUTISTA, COSÌ EVITA DI FARSI FOTOGRAFARE IN AUTOSTRADA AI 200 ALL' ORA E DARE LA COLPA AI LIMITI TROPPO COGENTI. IL SECONDO È L' INGAGGIO DEL VIROLOGO CRISANTI, IL QUALE GLI HA EVITATO DI SCHIANTARSI COL COVID. SENZA IL QUALE SAREBBE RICORDATO COME IL TIZIO CHE ACCUSAVA I CINESI DI MANGIARE TOPI VIVI''