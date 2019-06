MENARE IL KEYNES PER L’AIA – L’AMERICA HA RISCOPERTO IL FASCINO DEL DEFICIT: TANTO OBAMA CHE TRUMP, PUR DI CRESCERE, SE NE SONO FREGATI DEL DEBITO PUNTANDO FORTE SU INVESTIMENTI E SGRAVI. E I RISULTATI SI VEDONO – RAMPINI CONTRO “L’ORDO-LIBERISMO GERMANICO”: “PIÙ SIMILE A UNA RELIGIONE FONDAMENTALISTA CHE A UNA SCIENZA. CONDANNATA ANCHE DALL’EX CAPO ECONOMISTA DELL’FMI OLIVIER BLANCHARD”, LANCIATO DA FERDINANDO GIUGLIANO (BLOOMBERG) COME SUCCESSORE DI DRAGHI ALLA BCE

Federico Rampini per “Affari & Finanza - la Repubblica”

"Washington dimentica la paura e abbraccia il debito pubblico". Così il Wall Street Journal intitola un ampio reportage sulla svolta del pensiero economico americano. "Le teorie di una volta sull' impatto del deficit e debito pubblico - scrivono Kate Davidson e John Hilsenrath sul quotidiano - che un tempo dominavano nel governo, nella Borsa e tra gli economisti, sono cambiate in modo fondamentale". Il partito dei rigoristi, i falchi dell' austerity, batte in ritirata.

I repubblicani accettano l' idea di alzare il deficit federale se serve a finanziare riduzioni di tasse. I democratici propongono piani di spesa pubblica senza preoccuparsi dell' impatto sul bilancio. È' un tema sul quale ho scritto spesso ma solo in Italia trovo tante resistenze a sinistra. Siccome c' è un "partito del deficit" al governo a Roma, chi sta all' opposizione si sente obbligato a sdraiarsi sull' ordo-liberismo germanico.

Una disciplina più simile a una religione fondamentalista che a una scienza. Condannata anche da chi fu ai vertici del Fmi: nell' inchiesta del Wall Street Journal che ho citato, l' ex chief economist Olivier Blanchard dice che il debito pubblico non va considerato una catastrofe. "Se lo si usa a buon fine, va usato". Quelli che la pensano diversamente sono ormai minoranza. Anche perché è difficile non arrendersi davanti alla forza dei fatti (a meno che la realtà contraddica qualche dogma religioso o rivelazione divina).

Barack Obama usò il deficit-spending keynesiano per tirare fuori l' America dalla crisi, varò un piano d' investimenti pubblici da 800 miliardi (senza contare l' analoga dimensione del piano salvabanche). Il deficit balzò al 12% del Pil ma l' uscita dalla crisi arrivò in un anno e mezzo; poi i conti pubblici tornarono in ordine grazie alla crescita; mentre l' Eurozona si dibatte tuttora in una semi-depressione.

Trump ha ereditato un' economia in buona salute ma ha voluto una crescita più vigorosa, perciò anche lui ha aumentato il deficit pubblico pur di finanziare sgravi fiscali alle imprese; la crescita è salita al 3% e il mercato del lavoro è vicino alla piena occupazione. Ora il deficit Usa è sopra il 4% ma nessuno se ne fa un problema. Anche la Cina usa deficit-spending per fare crescita. La Germania si ostina invece a pareggiare il suo bilancio, il che ne fa una parassita della crescita: l' economia tedesca si fa trainare dagli altri, via le esportazioni.

Il che diventa un problema in una fase di protezionismo: il re è nudo. In Italia c' è chi fa piroette per dimenticare dieci anni di critica da sinistra del Patto di Stabilità: tra questi Pier Carlo Padoan. Non tutto il Pd è sordo alle mie osservazioni. Questo sabato 22 giugno mi hanno invitato a presentare alla Summer School del Pd a a Marzabotto il mio libro "La notte della sinistra". Dove ricordo quando a criticare la religione dei sacrifici eravamo noi.

