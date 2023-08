20 ago 2023 17:43

E MENO MALE CHE MELONI E TAJANI ERANO VICINI ALLA TREGUA! – MAURIZIO GASPARRI, SENATORE DI FORZA ITALIA, CONTINUA A TUONARE PER L’ANNUNCIO DELLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI BANCARI: “IN ALTRI TEMPI, PER COSE DEL GENERE, IL GOVERNO CADEVA. QUANDO LA PREMIER AVRÀ IL 52% FARÀ COME VUOLE. FINO AD ALLORA, FINCHÉ HA IL 27, ALMENO AI SUOI VICE, LO DEVE DIRE. IL METODO È STATO SBAGLIATO…”