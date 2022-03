BORIS CE LA STA METTENDO TUTTA A FAR INCAZZARE GLI INGLESI - MENTRE IL PAESE È PIEGATO DALLA CRISI ECONOMICA E DA UN'INFLAZIONE RECORD, I MEMBRI DEL PARLAMENTO BRITANNICO HANNO PENSATO BENE DI AUMENTARSI LO STIPENDIO: 2.200 STERLINE IN PIÙ ALL'ANNO (CIRCA 2.600 EURO), DA 81.932 STERLINE PERCEPIRANNO 84.144 STERLINE - L'AUMENTO È DEL 2,7%, UGUALE PER TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI, E LA MOTIVAZIONE È CHE I POLITICI "LAVORANO PIÙ DI PRIMA": IL PREMIER JOHNSON IN REALTÀ SI ERA DETTO CONTRARIO, MA ALLA FINE...