MENTRE SALVINI SI LANCIA IN UN CORPO A CORPO CON MAURIZIO LANDINI E, DI CONSEGUENZA, CON GIUSEPPE CONTE, SEMPRE PIÙ VICINO ALLA CGIL, LA MELONI INVITA SCHLEIN AD ATREJU, LA FESTA DI FRATELLI D’ITALIA: UNA MOSSA PER RICONOSCERLA COME INTERLOCUTRICE E RILANCIARE LA SFIDA A DUE – ELLY DICE NO: "IL CONFRONTO AVVERRA' IN PARLAMENTO, A PARTIRE DALLA LEGGE DI BILANCIO"…

(ANSA) Al momento non sono arrivati inviti formali ma, in base a quanto si apprende, al Nazareno non sarebbero comunque favorevoli all'idea di una partecipazione della segretaria Pd, Elly Schlein, alla festa di Fdi, Atreju. "Con Fdi ci confrontiamo e discutiamo in Parlamento, a partire dalla manovra di bilancio" riferiscono fonti del Nazareno. La notizia dell'invito della premier Meloni alla segreteria del Pd a partecipare al tradizionale appuntamento di Fdi era apparsa oggi su diversi quotidiani.

MELONI

Tommaso Ciriaco per “la Repubblica” - Estratti

schlein meloni

L’invito è arrivato probabilmente l’altro ieri, in Aula. Quando Giovanni Donzelli, ambasciatore di Giorgia Meloni e plenipotenziario di Fratelli d’Italia, è stato avvistato a colloquio con Elly Schlein, sotto lo sguardo incuriosito di molti deputati di entrambi gli schieramenti. Certo è che la segretaria del Pd ha ricevuto l’invito a partecipare come ospite ad Atreju, la tradizionale kermesse di FdI. La leader dem ha incassato la proposta. Ne ha parlato con pochi fedelissimi che fin dal colloquio a Montecitorio avevano intuito la notizia. E insieme a loro sta valutando vantaggi e svantaggi di un’eventuale, significativa, partecipazione all’evento “sacro” della destra.

GIORGIA MELONI VS ELLY SCHLEIN

La scelta della presidente del Consiglio di “chiamare” Schlein ha un valore politico da non sottovalutare. Tradizionalmente, Fratelli d’Italia apre le porte della propria festa non solo agli alleati, ma anche agli avversari politici, soprattutto i più lontani o i più esposti. Una strategia rivendicata per anni dal movimento giovanile — quasi un vanto — in nome di un’eterodossia lontana dalla linea ingessata dei vertici del partito. Ma adesso è diverso, perché FdI è passata in pochi mesi da percentuali residuali ad essere la prima forza del Paese che guida il governo: provare a coinvolgere sul palco il principale leader dell’opposizione significa compiere una scelta. Presa, come detto, da Meloni.

il murale di elly schlein e giorgia meloni nude e incinte a milano 2

Una scelta, dunque. Anche perché serve in un certo senso a individuare un avversario. Legittimandolo, riconoscendolo come oppositore e — insieme — come interlocutore. E questo, proprio mentre Matteo Salvini sposa invece il corpo a corpo con Maurizio Landini. E, di conseguenza, con Giuseppe Conte, sempre più vicino alla Cgil.

Non è ancora detto che Schlein accetti la proposta. Le strategie delle due leader, d’altra parte, non sempre combaciano. Negli ultimi mesi, Meloni ha cercato in più occasioni la polarizzazione, chiamando quasi sempre in causa Schlein. Lo ha fatto sui social, ha ripetuto lo schema in televisione. La numero uno del Pd, invece, ha evitato spesso di entrare in conflitto diretto con la presidente del Consiglio, almeno nella prima fase del suo mandato. Cercando di sottrarsi a un logoramento “da opposizione”, nella previsione di una legislatura non troppo breve. Adesso, comunque, lo scontro spinge a duelli sempre più ravvicinati tra Meloni e Schlein.

GIORGIA MELONI ELLY SCHLEIN - SISTER ACT - BY MACONDO

Con toni spesso aspri (ad eccezione di ieri, quando la dem ha ovviamente accolto l’invito lanciato dall’attrice Paola Cortellesi su Fanpage alle due leader, chiedendo di collaborare per contrastare la violenza di genere).

Basta buttare un occhio all’agenda politica e parlamentare, d’altra parte, per comprendere che l’eventuale presenza di Schlein davanti ai giovani di Atreju sarà ancora più interessante proprio a causa del calendario. La festa si svolge infatti a Roma dal 14 al 17 dicembre, a Castel Sant’Angelo. In quei giorni, le Camere saranno impegnate nell’ultimo scontro sulla legge di bilancio, un conflitto destinato di certo ad intensificarsi viste le tensioni tra governo e sindacati degli ultimi giorni. E sempre a fine dicembre, molti nodi che interessano l’Italia dovranno trovare una soluzione anche a Bruxelles: Mes, Patto di stabilità e migranti.

SCHLEIN MELONI GIORGIA MELONI, ELLY SCHLEIN E L ARMOCROMIA - MEME BY USBERGO

GIORGIA MELONI - ELLY SCHLEIN MELONI SCHLEIN 1 GIORGIA MELONI ELLY SCHLEIN - 8 MARZO - VIGNETTA BY MACONDO

(...)