18 giu 2024 08:36

MENTRE TUTTI PENSANO AL FUTURO DELL’UE, RUTTE È INTERESSATO SOLO AL SUO – IL PREMIER (ANCORA PER POCO) OLANDESE È IMPEGNATO IN UNA CAMPAGNA ELETTORALE SERRATISSIMA PER DIVENTARE SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO. DURANTE LA CENA CON I LEADER SUI “TOP JOB” EUROPEI, SI È INTRATTENUTO CON IL COLLEGA UNGHERESE FILO-PUTINIANO VIKTOR ORBAN. RISULTATO? RUTTE HA DETTO DI ESSERE “CAUTAMENTE OTTIMISTA”..