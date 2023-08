I MERCENARI WAGNER STREPITANO, MA NON POSSONO PIÙ FARE NIENTE CONTRO PUTIN – LA BRIGATA MINACCIA VENDETTA, MA CON LA MORTE DI PRIGOZHIN NON HA I MEZZI, LA FORZA E NEPPURE GLI UOMINI PER ORGANIZZARE UN’AZIONE ECLATANTE, COME UN NUOVO GOLPE – “MAD VLAD” HA SCELTO UNA PUNIZIONE SPETTACOLARE, MA COSÌ PERDE UN’ARMA IMPORTANTE: I WAGNER PER ANNI SONO STATI IL TAPPETO SOTTO CUI NASCONDERE LA POLVERE DELLE “BLACK OPS” RUSSE, DALL’AFRICA ALL’UCRAINA…

Quando Evgeni Prigozhin aveva lasciato Rostov sul Don, i cittadini si erano accalcati attorno alla sua macchina per salutarlo. In sostegno della Wagner, che il 23 giugno aveva iniziato quella che Prigozhin stesso aveva chiamato “marcia della giustizia” […], erano apparse per la città alcune scritte, dicevano: è solo l’inizio, siamo tutti Wagner.

[…] I primi a dire che Prigozhin è morto in aereo sono stati proprio gli uomini della Wagner. Il canale principale a cui la compagnia fa riferimento, Grey Zone, Zona Grigia, aveva prima confermato che l’aereo apparteneva al capo dei mercenari, poi che era tra i passeggeri, poi la morte.

I combattenti hanno promesso di organizzare una seconda marcia su Mosca […] fino al Cremlino. Gli uomini che in questi due mesi si sono trasferiti in Bielorussia e hanno iniziato a costruire due campi di addestramento, ieri sono rimasti a lungo senza internet e poi in un video hanno detto: “aspettateci”.

Secondo le notizie che arrivano da Minsk, il regime di Lukashenka ha cercato di isolare i combattenti, e il dittatore bielorusso oggi, anziché commentare la morte di Prigozhin […], ha fatto gli auguri a Kyiv per il giorno dell’Indipendenza.

In questi due mesi che separano l’ammutinamento dallo schianto dell’aereo di Prigozhin, il capo dei mercenari ha tentato di farsi spazio, di dimostrare che i suoi combattenti erano ancora indispensabili, ha anche cercato di assumersi se non la paternità sicuramente l’ispirazione del golpe nigerino a luglio, dal quale il Cremlino ha preso le distanze.

[…] Ma di fatto la compagnia era ferma nel paese governato da Lukashenka. Lo spazio dei combattenti si è ridotto, il gruppo editoriale di Prigozhin, Patriot, era stato lentamente smantellato, i suoi beni espropriati con tanto di ludibrio pubblico: le foto della casa del lusso e dei travestimenti bizzarri fuori San Pietroburgo erano state pubblicate dai servizi russi.

Dopo il tentato golpe, l’accordo […] proponeva o di entrare a far parte dell’esercito russo o di rimanere in Bielorussia. Prigozhin ha detto che Minsk era una fase transitoria, e nell’ultimo video registrato dal Mali lunedì – il tracciamento dei voli dimostra che un aereo privato è effettivamente partito dall’Africa alla Russia – il capo dei mercenari aveva detto che stava cercando nuovi uomini per occuparsi degli interessi russi in Africa.

La compagnia non ha i mezzi, non ha i capi e forse ormai neppure gli uomini per organizzare una vendetta contro il presidente, che in questi mesi ha lavorato per depotenziarla, ma non si sa come abbia pensato di sostituirla. Gli affari che la Wagner copriva in Africa sembravano essere la garanzia di impunità del gruppo e di Prigozhin, ma per Putin, che in un video ha detto di perdonare tutto fuorché il tradimento, la spettacolarità di una punizione vale più dei suoi progetti internazionali. […]

