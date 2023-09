SUL MES GIORGETTI ALZA BANDIERA BIANCA – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA RASSEGNATO ALLA RIUNIONE DELL’EUROGRUPPO SULLE PROSPETTIVE DI RATIFICA DEL MECCANISMO IN ITALIA: “IN PARLAMENTO NON C'È UNA MAGGIORANZA. E NELLA COALIZIONE CHE SOSTIENE IL GOVERNO, DUE PARTITI SU TRE SONO CONTRARI A VOTARE LA RATIFICA” – LO SCENARIO È ALLARMANTE, ANCHE PERCHÉ IL TEMPO STRINGE: LA RIFORMA DEL MES DEVE ENTRARE IN VIGORE ENTRO IL 1 GENNAIO DEL 2024

Estratto dell'articolo di Marco Bresolin per "La Stampa"

Silente durante la discussione con Christine Lagarde sulla stretta monetaria della Bce, rassegnato quando Paschal Donohoe gli ha chiesto di prendere la parola per spiegare quali sono le prospettive di ratifica del Mes. «C'è un disegno di legge presentato dall'opposizione. Il problema è che in Parlamento non c'è una maggioranza. E nella coalizione che sostiene il governo, due partiti su tre sono contrari a votare la ratifica».

L'intervento di Giancarlo Giorgetti è durato tre minuti, il tempo necessario per far comprendere ai colleghi dell'Eurogruppo che il clima politico in Italia, soprattutto nelle ultime settimane, rende impossibile qualsiasi previsione sul Mes e che il ministro delle Finanze ha ben poche armi a sua disposizione.

Per questo gli altri hanno deciso di non infierire sul collega e la discussione si è subito chiusa lì, senza ulteriori interventi. Per la prima volta, dalle parole del presidente dell'Eurogruppo è emersa la consapevolezza che l'Italia potrebbe non ratificare la riforma. […]

Uno scenario considerato allarmante, anche perché il tempo stringe: la riforma del Mes deve entrare in vigore entro il 1° gennaio del 2024 per far scattare la funzione di paracadute finanziario al fondo di risoluzione unico delle banche. «A fine anno – ha ricordato il direttore del Mes, Pierre Gramegna – scadono le linee di credito nazionali».

Per essere in linea con i tempi, la ratifica del Parlamento italiano – l'ultimo che manca all'appello – dovrebbe avvenire al più tardi a novembre. Diversamente sarà troppo tardi. «Le conseguenze di questa decisione – ha aggiunto Donohoe – vanno oltre l'Italia». Per questo concludere la riforma «è molto importante: questa rete di sicurezza deve essere in piedi per l'intera area Euro». […]

