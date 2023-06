SUL MES LA MELONI PRENDE TEMPO, MA IL PARLAMENTO VA AVANTI – IL VOTO SUL FONDO SALVA STATI È PREVISTO ENTRO GIOVEDÌ 6 LUGLIO: LO HA STABILITO LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO DELLA CAMERA. LA VOTAZIONE POTREBBE RIGUARDARE LA RATIFICA “SÌ O NO” DELLA RIFORMA DEL MES, OPPURE, PIÙ PROBABILMENTE, IL RINVIO DEL PROVVEDIMENTO A DOPO LA PAUSA ESTIVA…

MES:DIBATTITO DAL 30,ENTRO 6 IL VOTO PER RATIFICA O RINVIO

(ANSA) - E' previsto entro giovedì 6 luglio il voto sul Mes: lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Venerdì si tiene la discussione generale e entro giovedì 6 si vota: un voto che potrebbe riguardare la ratifica "si o no" oppure il rinvio del provvedimento, probabilmente a dopo la pausa estiva, se in Aula sarà fatta richiesta in tal senso. "Ora è il momento in cui bisogna prendersi le responsabilità che termini il balletto con la Ue", ha detto la capogruppo Pd Chiara Braga.

FONTI UE, 'LETTERA DONOHOE SUL MES? NE ABBIAMO PRESO NOTA'

(ANSA) - "Abbiamo preso nota della lettera di Donohoe. Il Mes non sarà un punto formale dell'agenda, c'è il tema dell'economia. Ma, certo, il tema potrà essere sollevato in via marginale". Lo spiegano fonti Ue rispondendo ad una domanda sulla lettera inviata al Consiglio dal presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe in vista del summit Ue.

