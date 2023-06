MES O NON MES? GIORGIA MELONI ALLA CAMERA DELINEA LA SUA “ROAD MAP” SUL FONDO SALVA STATI E I DEPUTATI LEGHISTI RESTANO SEDUTI. STANDING OVATION DEGLI ONOREVOLI DI FRATELLI D’ITALIA, MENTRE DAI BANCHI DEL PD ARRIVANO COMMENTI E “BUU” – LA DUCETTA HA FATTO CAPIRE CHE LA RATIFICA DEL MES FA PARTE DI UN NEGOZIATO PIÙ COMPLESSIVO SULLA GOVERNANCE EUROPEA. TRADOTTO: PRIMA O POI, SARÀ APPROVATO. CHE FARÀ IL CARROCCIO?

giorgia meloni alla camera

1. UE: STANDING OVATION A MELONI DA FDI SUL MES, LA LEGA IMMOBILE COMMENTI DAI DEPUTATI DEL PD

(ANSA) - Standing ovation dei deputati di Fdi nell'Aula della Camera quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni delinea la sua road map sul Mes. Restano seduti quelli della Lega. Dai banchi del Pd commenti e "buuu", con la capogruppo Chiara Braga a fare ampi gesti con le braccia, come a dire "ma guarda un pò".

2. MELONI, IL MES E LA MOSSA «NEGOZIALE» RIVENDICATA NEL DISCORSO DEL CONTRATTACCO

Estratto dell’articolo di Paola Di Caro per www.corriere.it

meccanismo europeo di stabilita' 1

Un discorso fortemente rivendicativo, pieno di orgoglio, d’attacco. Con un punto centrale per ogni capitolo: l’Italia, in Europa, si batterà sempre per la difesa dell’interesse, come «non sempre accaduto in passato», perché il suo governo è nato per questo e per portare avanti questa idea di Europa e di relazioni internazionali.

Alla vigilia del Consiglio europeo, Giorgia Meloni fa le sue dichiarazioni alla Camera, da depositare al Senato per poi tenere il dibattito, e lo fa con piglio su tutti i punti all’ordine del giorno.

comunicazioni di giorgia meloni alla camera sul consiglio europeo 6

[…] Essenziale il passaggio sul Mes, lo strumento per affrontare le crisi finanziarie che l’Italia, unica nella Ue, non ha ancora adottato, non per puntiglio, fa intendere la Meloni, ma perché sia strumento negoziale di un pacchetto complessivo: «Non reputo utile all’Italia alimentare una polemica interna sul Mes. L’interesse dell’Italia è affrontare il negoziato sulla governance europea, dove si discuta nel complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale. Prima ancora di una questione di merito c’è una questione di metodo su come si faccia a difendere l’interesse nazionale». […]

