MES IN QUEL POSTO – INIZIA IL PRESSING DELL'EUROGRUPPO SULL'ITALIA PER LA RATIFICA DEL TRATTATO SUL MECCANISMO DI STABILITÀ – SIAMO L'UNICO PAESE DELL’AREA EURO A NON AVER DETTO SÌ ALLA RIFORMA - MELONI E GIORGETTI SONO PER IL SÌ MA SONO BLOCCATI DAI PARTITI CHE QUANDO SENTONO PARLARE DI MES RICORDANO LA CRISI DEL DEBITO E LE POLITICHE DI AUSTERITY - LUNEDÌ E MARTEDÌ I MINISTRI EUROPEI SONO CHIAMATI A SIGLARE L'INTESA DI MASSIMA RAGGIUNTA SULLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ: UN ACCORDO CHE LA COMMISSIONE DOVRÀ POI TRADURRE IN UN TESTO GIURIDICO…

Estratto dell’articolo di Alessandro Barbera e Marco Bresolin per “la Stampa”

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

Kick the can down the road, dicono gli americani. Quando non sai come risolvere un problema, meglio prendere tempo. Questa volta però il governo Meloni rischia di inciampare […] Lunedì a Bruxelles si riuniscono i ministri finanziari dell'area euro, e come sempre la Germania […] si siederà al tavolo con l'intenzione di dare battaglia perché le vecchie regole di bilancio non vengano troppo annacquate. L'Italia si presenta all'appuntamento con il fianco scoperto: la mancata ratifica della riforma del fondo salva-Stati.

paolo gentiloni valdis dombrovskis

[…] fonti dell'Eurogruppo […]: «Ci aspettiamo che lunedì venga dato un messaggio all'Italia. […] «gli altri Paesi dell'area euro aderenti al fondo si aspettano che gli impegni politici siano rispettati». Circa due mesi fa - era il 12 gennaio - il nuovo presidente dell'organismo europeo era volato a Roma per parlarne a quattr'òcchi con Giorgia Meloni. Allora la soluzione del problema sembrava imminente: […] la premier pur parlando di «uno strumento da correggere» perché fosse «effettivamente capace di rispondere alle esigenze delle diverse economie» aveva fatto capire l'intenzione di chiudere una grana che si trascina da anni.

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

[…] l'Italia è l'unico dei venti Paesi della moneta unica a non aver detto sì alla riforma. Una riforma che - per inciso - ha migliorato lo strumento, superando i difetti che, a detta di molti, aveva costretto i Paesi in difficoltà finanziaria a dure politiche di austerità durante l'ultima grande crisi. In politica i fantasmi del passato tardano a sparire: sia all'interno di Fratelli d'Italia e della Lega il pregiudizio resta forte, e il solo nome - "Mes", acronimo di Meccanismo europeo di stabilità - riporta all'Europa matrigna e alle battaglie sovraniste del centrodestra.

GENTILONI DOMBROVSKIS

Fin qui i partner dell'area euro hanno fatto finta di nulla ma, a poche ore dal primo via libera alla riforma, la questione non sembra più rinviabile. […] Lunedì e martedì i ministri europei sono chiamati a siglare l'intesa di massima raggiunta dagli sherpa sulla riforma del Patto di Stabilità: un accordo che la Commissione dovrà poi tradurre in un testo giuridico.

giorgia meloni giancarlo giorgetti

Ieri però il tedesco Christian Lindner ha pensato bene di accendere una miccia non facile da disinnescare. Nel mirino del ministro liberale c'è la Commissione europea e la linea soft sull'applicazione delle regole di bilancio per il prossimo anno. Mercoledì scorso Gentiloni e il collega Valdis Dombrovskis avevano annunciato che […] Bruxelles nel 2024 non applicherà in modo rigido i vincoli europei sui conti pubblici, anzi. […]

PAOLO GENTILONI E CHRISTIAN LINDNER

Inoltre l'esecutivo europeo ha deciso che quest'anno non verranno aperte procedure per deficit, rinviando la decisione al prossimo. […] per Lindner l'impostazione […] «è inaccettabile». Di più: «Fino a quando non verrà siglato l'accordo sulle nuove regole, bisogna quelle precedenti». […]