DAGOREPORT - NELLA GUERRA IN MEDIORIENTE STA PER CAMBIARE TUTTO: HAMAS È SPACCATO IN DUE – L’ALA MILITARE, CHE COMBATTE CONTRO ISRAELE NELLA STRISCIA, È IN-GAZATA NERA CON QUELLA POLITICA, GUIDATA DA ISMAIL HANIYEH, CAPACE SOLO DI DARE ORDINI E FARE LA BELLA VITA IN QATAR. COMPLICI DELLA “SVOLTA”, GLI AGENTI DI CIA E MOSSAD, CHE STANNO TRATTANDO (E CONVINCENDO) I MILIZIANI CON GARANZIE E PROMESSE, MENTRE I LORO BOSS SONO VOLATI PROPRIO A DOHA PER INCONTRARE L'EMIRO AL-THANI – MOHAMMED DEIF, CAPO DELLE BRIGATE MILITARI AL-QASSAM, NON RISPONDE PIÙ ALLE DIRETTIVE DI HANIYEH, CHE IL 7 OTTOBRE GLI HA ORDINATO DI PRENDERE IN OSTAGGIO ANCHE I CIVILI. ALL'INIZIO L'OBIETTIVO DOVEVANO ESSERE SOLO I MILITARI ISRAELIANI, POI È ARRIVATA LA DECISIONE DI RAPIRE TUTTI...