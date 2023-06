IL MES LO VOGLIONO SOLO IL PD E RENZI – IN COMMISSIONE ESTERI, PASSA IL TESTO BASE DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA DELLA RIFORMA DEL FONDO SALVA STATI, CON IL SOLO VOTO DEL PARTITO DEMOCRATICO, DI ITALIA VIVA-AZIONE E AVS. IL M5S SI È ASTENUTO, E L’INTERO CENTRODESTRA HA DISERTATO LA VOTAZIONE PER EVITARE INCIDENTI. ORA LA PALLA PASSA PRIMA ALLA COMMISSIONE BILANCIO E POI ALL’AULA DELLA CAMERA: LEGA E M5S SONO CONTRARI. CHE FARÀ FRATELLI D’ITALIA?

(ANSA) - La commissione Esteri della Camera ha approvato il testo base del disegno di legge di ratifica del Mes. In assenza di tutti i deputati della maggioranza il testo è stato votato da Pd, Iv-Azione e Avs.

Il M5s si è astenuto. Il testo va ora all'esame della commissione Bilancio per il parere per poi tornare nei prossimi giorni all'esame della commissione Esteri dove sarà votato il mandato al relatore. Successivamente il ddl approderà in Aula alla Camera: la data fissata è quella del 30 giugno.

Il centrodestra non partecipa alla nuova riunione della Commissione esteri della Camera con al centro il tema del Mes. La commissione Esteri della Camera ha adottato il testo base del Pd per la ratifica. Il testo è stato adottato con i voti a favore del Pd e del Terzo Polo. I 5 Stelle e Verdi-Sinistra si sono astenuti.

Le tensioni nella maggioranza avevano creato un clima non proprio disteso, con il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che era intervenuto con dichiarazioni forti. «Sul Mes decide il Parlamento. Se arriverà la discussione in Parlamento, lì si voterà. Quella del ministero dell'Economia è un’opinione tecnica», aveva detto, parlando di piena sintonia con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Matteo Salvini aveva spiegato: «Tecnicamente uno può fare i conti per quello che è il bilancio pubblico poi politicamente tutto il centrodestra, dalla Meloni al sottoscritto, ha sempre ritenuto che in questo momento il Mes non e' strumento utile per il paese. Ieri ero a pranzo con il ministro Giancarlo Giorgetti - ha proseguito - abbiamo parlato di questo e di tanto altro e siamo in perfetta sintonia» e ha aggiunto che quella del capo di gabinetto del Mef è «una risposta tecnica. Giorgetti è un politico, come lo sono io e se arriverà in Parlamento lo voteremo in modo politico. […]

Contrari alla ratifica del Mes anche il Movimento 5 stelle. «Noi siamo contrari allo strumento del Mes perché ha delle condizionalità che distruggono i Paesi. Sicuramente non voteremo a favore», ha detto il parlamentare M5S, Michele Gubitosa. Il leader dei pentastellati, Giuseppe Conte: «C'è totale incertezza sul Mes, mancano al governo i numeri sul Decreto Lavoro. Il governo trascura quella che è la vera tassa occulta che si è abbattuta sugli italiani: il carovita, l'inflazione. 61 miliardi di euro sono spariti dai conto corrente degli italiani». […]

