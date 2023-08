IL METODO BRITISH PER I MIGRANTI: DEPORTARLI IN MARE - 50 PERSONE ARRIVATE ILLEGALMENTE NEL REGNO UNITO SONO STATE SISTEMATE SULLA “BIBBY STOCKHOLM”, UNA CHIATTA A LARGO DI PORTLAND, NEL SUD DELL’INGHILTERRA – NEGLI ULTIMI MESI GLI SBARCHI DI MIGRANTI NEL REGNO UNITO SONO AUMENTATI (12 MILA DA GENNAIO A LUGLIO) – E IL GOVERNO DI RISHI SUNAK, FIGLIO DI IMMIGRATI, VUOLE SPEDIRE I CLANDESTINI ALTROVE...

I primi 50 migranti e richiedenti asilo “illegali”, come li definisce il governo di Rishi Sunak, sono stati sistemati stamattina nella controversa chiatta “Bibby Stockholm”, a Portland, nel Sud dell’Inghilterra.

Lo confermano fonti dell’Home Office, nonostante le critiche e le proteste di associazioni ma anche del deputato conservatore locale, Richard Drax, che teme tensioni nella sua circoscrizione.

C’è chi la definisce una “semi-prigione” galleggiante, chi con lo spazio a persona “come quello di uno slot di un parcheggio”. Altri due porti e autorità locali nei pressi di Liverpool e Edimburgo hanno rifiutato simili battelli.

Ma il governo ha deciso così: la “Bibby Stockholm”, nave galleggiante con 222 stanze fornite di bagno in camera, ospiterà circa 500 migranti e richiedenti asilo giunti illegalmente sulle coste inglesi nei mesi scorsi. Si stima che la loro permanenza sulla barca, mentre verranno processate le relative richieste di asilo, sarà tra i tre e i sei mesi.

Lo Stato britannico al momento spende 6 milioni di sterline al giorno (circa 7 milioni di euro) per alloggiare i migranti “irregolari” e richiedenti asilo in hotel, da dove talvolta svaniscono, soprattutto i più giovani che scappano. La soluzione della chiatta si basa più su motivi ideologici e propagandistici (come cercare di fornire ai cittadini una percezione di sicurezza confinando i migranti su una barca) che fattuali. […]

Quello dell’immigrazione è un argomento molto sensibile al partito conservatore in vista delle elezioni nel 2024. Perché il numero degli sbarchi irregolari dalla Manica è aumentato sensibilmente negli ultimi mesi (45.755 solo nel 2022, al 9 luglio 2023 eravamo a 12.722) così come quello in generale dell’arrivo di migranti (regolari inclusi) che ha fatto segnare picchi record di oltre 500mila in 12 mesi. […]

Non a caso, oggi il Times scrive come il governo Sunak starebbe pensando a destinazioni alternative al Ruanda, per espellere i migranti giunti irregolarmente in altri luoghi come l’Isola dell’Ascensione, parte del territorio britannico d'oltremare di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha nell'oceano Atlantico meridionale. Ma trattative sarebbero in corso anche con altri Paesi africani come Ghana, Nigeria, Namibia, Marocco e persino il Niger, almeno poco prima del colpo di stato in corso. […]

