2 mar 2023 15:02

PER METTERE IN IMBARAZZO LA MELONI, IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVROV, DAL G20 DI DELHI, LODA BERLUSCONI: “È UN UOMO RAGIONEVOLE CHE NON CERCA DI DIPINGERE TUTTO IN BIANCO E NERO, NON CERCA DI INTENSIFICARE TENSIONI NEL MONDO SOTTO LO SLOGAN DELLA LOTTA DELLA DEMOCRAZIA CONTRO L'AUTOCRAZIA. BERLUSCONI COMPRENDE LA NECESSITÀ DI RISOLVERE I PROBLEMI DA CUI DIPENDE LA NOSTRA VITA” - CHE NE PENSA LA TURBO-ATLANTISTA GIORGIA?